Bennewitz Quartett spielt in der Villa Rot

Das Museum Villa Rot in Burgrieden veranstaltet am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr ein Kammerkonzert. Dort wird das Bennewitz Quartett auftreten, teilt eine Sprecherin des Museums mit.

Das Quartett besteht aus vier Prager Musikern: Jakub Fišer und Štěpán Ježek spielen die Violine, Jiří Pinkas die Bratsche und Štěpán Doležal das Violoncello. In der Villa Rot stehen Joseph Haydns Streichquartett in Es-Dur „Der Scherz“, Leoš Janáčeks Streichquartett Nr. 2, „Intime Briefe“, und das a-Moll-Streichquartett von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm, so die Sprecherin.

Die Tickets kosten 48 Euro. Schüler, Schülerinnen und Studierende bezahlen 38 Euro. Zu kaufen gibt es die Karten über www.reservix.de. Auch per Mail an info@villa-rot.de oder telefonisch unter 07392/8335 können Tickets für das Konzert gekauft werden. Wer eine Abo-Karte der Schwäbischen Zeitung besitzt, erhält fünf Euro Ermäßigung.