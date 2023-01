Beim Schwätzlestreff und in lockerer Atmosphäre das alte Jahr verabschiedet

Bevor sich das alte Jahr verabschiedete, hatte der Verein Lebensqualität Burgrieden die Bürgerinnen und Bürger zu einem Schwätzlestreff am Vormittag von Silvester eingeladen. Zweimal hatte die beliebte Begegnung vor dem Rathaus coronabedingt in den Jahren 2020/21 ausfallen müssen. Jetzt wurde unfreiwillig Versäumtes in entspannter Atmosphäre nachgeholt.

Locker gaben sich auch die Organisatoren vom LQ, Thomas Walter, Martin Freund und Silvia Beitner, die den Besuchern Glühwein und Punsch sowie leckere Bredla ais eigener Weihnachtsbäckerei angeboten hatten. Und alles mundete, trotz rekordverdächtigen milden Temperaturen. Bei regen Gesprächen ließ man die vergangenen zwölf Monate Revue passieren, wobei im Rückblick auch die Verabschiedung des langjährigen Bürgermeisters sowie die Wahl und Amtseinsetzung des neuen Gemeindeoberhaupts für Gesprächsstoff sorgte.

Frank Högerle hatte sich mit seiner Famlie zur Freude der Veranstalter zu den Schwätzlestreff- Besuchern hinzugesellt. „Stammgäste“ erinnerten sich noch an die erste Begegnung beim Wertstoffhof, Anfang Januar 2009. Eigentlich hätte die Aktion auch seinerzeit an Silvester über die Bühne gehen sollen, doch bei minus elf Grad und eisigem Wind war es den Veranstaltern entschieden zu kalt und vertagte die Aktion. Beim Nachholtermin war dann alles bestens. „Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder“, gelobten der damalige Kassierer Hermann Härle und Thomas Walter vom Verein LQ, dem zu jener Zeit bereits rund 180 Mitglieder angehörten.