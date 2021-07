Bei Show-Premiere: Old Surehand macht seiner Freundin einen Antrag

Urlaub muss einfach sein. Und dort, wo es einem besonders gut gefällt, dahin geht man eben immer wieder gern. Das gilt für Otto Normalbürger genauso wie für Bundeskanzler(innen) – und solche, die es werden wollen. Wahlkampf hin oder her. Was Helmut Kohl recht war, kann also Armin Laschet nur billig sein.

Der eine hat bekanntermaßen fast sein ganzes Politikerleben lang mitsamt der Familie am Wolfgangsee im Salzkammergut geurlaubt. Den anderen zieht’s seit sage und schreibe 40 Jahren auch immer ans gleiche Wasser: den Bodensee.