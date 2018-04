Bebauungsplan „Gassenberg West“ kommt voran

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Gassenberg West“ hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Montag einen weiteren Schritt zur Verwirklichung einer Wohnbebauung, des Baus eines Leitdamms sowie eines Hochwasser-Rückhaltebeckens mit einer Grundfläche von zirka 7000 Quadratmetern auf Gemarkung Hochstetten vollzogen. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte das Gremium die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. Über ein Dutzend Träger öffentlicher Belange – vom Landratsamt Biberach über das Regierungspräsidium bis hin zu Wasser- und Abwasserzweckverbänden – hatten darauf reagiert und mit Anregungen und Einwendungen zum Vorhaben Stellung genommen.

Hauptamtsleiter Andreas Munkes führte in das komplexe Thema ein und bezog sich dabei auch auf verfahrenstechnische Hintergründe. Ganz deutlich betonte Munkes, das vorgezogene Baugebiet „Gassenberg West“ bedeute nicht, dass das Gebiet „Gassenberg Ost“ (bis zur Straße nach Bühl) auf den „Sankt Nimmerleins“-Tag verschoben werde. Ganz im Gegenteil: Noch vor den Sommerpause des Gemeinderats wolle man den Bereich „Gassenberg Ost“ auf die Tagesordnung bringen.

Nach dieser Einleitung eher grundsätzlicher Natur ging Diplom-Ingenieur Erwin Schmid aus Mittelbiberach ins Detail. Den Ausführungen zufolge wird der Bebauungsplan „Gassenberg West“ im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB entwickelt. Mit zirka 2,1 Hektar bildet er als allgemeines Wohngebiet den „Mittelteil“ zwischen dem schon im Genehmigungsverfahren befindlichen Hochwasser-Rückhaltebecken „Hochstetter Graben“ und dem zu einem späteren Zeitpunkt östlich angrenzenden Mischgebiet „Gassenberg Ost“. Die Zufahrt, so Erwin Schmid vom Büro Tiefbauplanung in Mittelbiberach, erfolge über den Höhenweg mittig des Gebiets (zwischen den Häusern Zugenmaier und Gilliar). Die zweite Zufahrt werde über das Gebiet „Gassenberg Ost“ erfolgen. „Ein direkter Anschluss an die Laupheimer Straße (Kreisstraße 7518) wird leider nicht genehmigt“, bedauerte Schmid die Absage.

24 Bauplätze

Die Parzellen und Baugrenzen, so sieht es der Plan vor, werden so gestaltet, dass möglichst große Rücksicht auf die bereits bestehende Bebauung im Höhenweg in Hochstetten genommen wird. Die 24 vorgesehenen Parzellen (Bauplätze) im Erschließungsbereich „Gassenberg West“ sind zwischen 600 und 800 Quadratmeter groß. Dazu Erwin Schmid: „Dem Grundsatz nach lehnen sich die Festsetzungen und Bauvorschriften an die anderen Bebauungspläne in Burgrieden an.“ Unterschiede gebe es aber doch, so beispielsweise: Zulassung von Flachdachgaragen und Regelungen für verfahrensfreie Nebenanlagen. Man wolle da etwas offener verfahren.

Zentral von Bedeutung für das Gebiet und des topografisch tiefer liegenden Höhenwegs sei der Leitdamm mit vorgelagertem Wirtschaftsweg im Süden. Eine Bepflanzung des Dammes sei aus erdstatischer Sicht nur eingeschränkt zulässig. Im Gebiet sei entwässerungstechnisch ein Trennsystem geplant. Schwerpunktmäßig ging Diplom-Ingenieur Erwin Schmid nicht zuletzt auf etliche Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, ein. So hatte beispielsweise der Naturschutz einen ausreichend großen Abstand zum geschützten Biotop im Westen und den Erhalt des ganzjährig wasserführenden Kleinbachs „Hochstetter Grabens“ einschließlich eines Gewässerrandstreifens reklamiert. Der Naturschutzbeauftragte kam nach inzwischen erfolgter Untersuchung im gesamten Plangebiet zu dem Ergebnis: „Der Biotopabstand erscheint ausreichend.“

Das Wasserwirtschaftsamt legt beispielsweise großen Wert darauf, dass der Erdaushub im Plangebiet verwertet, aber für den Leitdamm nur unbelastetes Bodenmaterial eingebaut wird. In seiner Stellungnahme sieht das Landwirtschaftsamt den notwendigen Puffer gegen Konflikte zwischen Wohnnutzung und Landwirtschaft südlich des Plangebiets in der Gestalt des Leitdammes und des vorgelagerten Feldwegs als gegeben. Der Umsetzung des Planes, wie auch schon in Gesprächen dargestellt, stimmte das Regierungspräsidium ohne Bedenken in allen für die Behörde wichtigen Aspekten zu. Planer Schmid betonte zum Stand der Dinge noch dies: „Erwähnen muss ich, dass der Leitdamm über die gesamte Länge beider Bebauungspläne, West und Ost, eine wichtige Rolle spielt.“

Da in der Montagsitzung offensichtlich alles gesagt worden war, blieb eine Diskussion aus. Einstimmig billigte der Gemeinderat den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften in der vorgelegten Fassung.