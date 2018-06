Autofahrerin verliert Bewusstsein

Eine Autofahrerin hat am Montag in Burgrieden am Steuer kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Das berichtet die Polizei.

Die 52-jährige war auf der Achstetter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Laupheimer Straße wurde sie kurz ohnmächtig. Dadurch fuhr sie mit ihrem Auto auf eine Verkehrsinsel. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Drei Verkehrszeichen wurden bei dem Unfall beschädigt. Am Auto der 52-Jährigen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 2500 Euro.