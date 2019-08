Auto geklaut und zu Schrott gefahren

Bereits in der Nacht zum vergangenen Donnerstag hat ein Unbekannter einen silbernen Kleinwagen mit einem Biberacher Kennzeichen in Bronnen gestohlen und prallte damit gegen 3.30 Uhr im Burgrieder Weiherweg gegen ein Haus. Nach Angaben der Polizei haben Zeugen einen Knall gehört und einen Flüchtigen beobachtet. Der Fahrer des Fahrzeugs hat nicht nur einen Totalschaden des Autos verursacht, sondern muss sich auch selbst verletzt haben, denn im Inneren des Wagens entdeckten die Ermittler Blutspuren, die derzeit analysiert werden. Die Polizei teilte der „Schwäbischen Zeitung“ gestern mit, man habe bislang keine Erkenntnisse über die Identität des Täters. Die Ermittler bitten die Bevölkerung in Burgrieden um Hinweise, schließlich sei das gestohlene Auto der Marke Mini bereits vor dem Unfall in Burgrieden aufgetaucht. Angeblich habe der mutmaßliche Täter den Wagen gegen zwei Uhr morgens durch den Weiherweg in Burgrieden gesteuert und beinahe einen Unfall verursacht. Die Verkehrsermittler der Polizei in Laupheim fragen: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag in Burgrieden oder Umgebung einen grauen Mini gesehen? Wer kann Hinweise auf den Fahrer geben? Wer hat am Donnerstag, 8. August, jemanden gesehen, der blutige Verletzungen hatte? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07392/96300 entgegen.