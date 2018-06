Australien rockt den Riffelhof

Unter dem Titel „Down Under Rocks“ spielten „The Vagrants“, „Fritzband“ und „Lecia Louise“ im Riffelhof vier Stunden lang feinsten australischen Rock. Trotz einiger technischer Probleme war das Publikum begeistert von der Musik, in der man auch die Australier selbst wiedererkennt: Übersprudelnd vor Energie, emotional und manchmal ein wenig schwer zu verstehen.

Begonnen hat die musikalische Dreier-Darbietung Sängerin Lecia Louise. Ihre tiefgründigen Texte wurden von ihrer vollen, dunklen Stimme schön in Szene gesetzt. Louises Musik ist vielseitig und von verschiedenen Musikrichtungen, etwa Jazz und Blues, beeinflusst. Auch wegen ihres grandiosen Spiels mit Akustik- oder Elektrogitarre, war ihr Auftritt ein einmaliger Start in den Abend.

Danach trafen sich bei „Fritzband“ australischer Leichtmut mit schwäbischem Schalk auf der Bühne im Riffelhof. Obwohl ja seine Heimat im Mittelpunkt stand, wollte der australische Singer und Songwriter Rod Fritz auch seine Begleitband aus dem Ländle vorstellen. Der Bassist unterbrach ihn mit den Worten: „Sag hier oben besser nicht, dass ich aus Aulendorf bin.“ Darauf erwiderte Rod Fritz, dass es hier wenigstens „a decent ale“ - also ein anständiges Bier - gebe. Fritz überzeugte aber nicht nur mit viel australischer Lässigkeit. Die raue, kraftvolle Stimme passte perfekt zu seinen geistreichen, wortgewandten Songs, die vom australischen Folk geprägt sind. Auch das mühelose Zusammenspiel mit der Band machte es eine Freude, ihm zuzuhören.

Den großen Höhepunkt des Abends bildete der Auftritt der legendären Rockband „The Vagrants“, die bereits seit 15 Jahren den australischen Klang um die Welt trägt. Ihr teils brachialer Rock wird von Frontfrau Renate Iorio bis in die letzte Haarspitze hinein verkörpert. Sie hat so viel musikalische Kraft in Körper und Stimme, dass es so manchen Zuhörer förmlich von den Stühlen riss. Ihre energiegeladenen Songs hielten aber auch einige imposante Soloparts für Gitarrist Steve Iorio bereit, die das rockbegeisterte Publikum stürmisch bejubelte.

Und weil Australier auch für ihr Show-Talent bekannt sind, übertraf das Finale des Abends noch einmal jede der drei großartigen Einzelauftritte. Renate Iorio holte Lecia Luise und Rod Fritz auf die Bühne und gemeinsam gaben sie die AC/DC-Klassiker „T.N.T.“ und „Highway to Hell“ zum Besten. Doch natürlich musste der australische Abend mit dem Song enden, der wie kein anderer die verrückte Einzigartigkeit des Kontinents zelebriert: „Land Down Under“ von „Men at Work“.