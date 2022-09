Ausgebrannter Wohnwagen in Burgrieden: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Einen brennenden Wohnwagen hat ein Zeuge am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3.15 Uhr im Lindenweg in Burgrieden entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Wohnwagen, der durch das Feuer stark beschädigt wurde (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Bislang liegen keine Hinweise darauf vor, dass ein Defekt am Wohnwagen den Brand entfachte.

Vandalen in der Nähe

Die Beamten prüfen deshalb, ob der Wohnwagen angezündet wurde. Die Polizei stellte fest, dass in derselben Nacht Unbekannte auf einer nahegelegenen Baustelle in der Achstetter Straße Warnbaken und Baustellenleuchten umwarfen und beschädigten. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/ 96300) leitet die Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr im Bereich des Lindenweges und der Achstetter Straße auffielen.