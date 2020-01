Ausblick auf 2020: Was den MV „Cäcilia“ Burgrieden im neuen Jahr erwartet

Mit gesundem Optimismus geht die älteste örtliche Vereinigung, der MV „Cäcilia“ Burgrieden, in das neue Vereinsjahr 2020. Freude und Zuversicht macht ihm der Vereinsnachwuchs, der beim dreiköpfigen Jugendleiterteam in guten Händen ist. Aber auch der Dirigent des aktiven Blasorchesters, Thomas Fritsch, äußerte sich bei der 108. ordentlichen Jahreshauptversammlung am Samstag im rundum erneuerten Schützenhaus dankbar für das bislang unter seinem Dirigat Erreichte in musikalischer Hinsicht.

Mit dem Traditionsmarsch „Gruß an Burgrieden“ aus der Feder von Franz Laub eröffnete die Musikkapelle die Versammlung, auch in Anwesenheit etlicher namentlich begrüßten Ehrenmitgliedern.

In seinem Bericht sagte der Vorsitzende Stefan Pojtschenk: „Das Jahr 2019 war für uns ein tolles Musikerjahr. Wir hatten schöne Auftritte und, was besonders war, sehr viele Ständchen anlässlich von Geburtstagen und Hochzeiten.“ Der Vorsitzende erinnerte an etliche Aktivitäten. Als Beispiel mag das traditionelle Gartenfest im Festgarten bei der Rottalhalle gelten, wobei der Ansturm hungriger Gäste zur Mittagszeit eine echte Herausforderung für das Küchen- und Bewirtungspersonal war. Schon immer sei es ihm ein Anliegen gewesen, die wiederkehrenden Beschlüsse des Vorstands in einer Geschäftsordnung zusammenzufassen, sagte Pojtschenk.

Einen Ausblick auf die fixierten Aktivitäten im neuen Vereinsjahr offenbarte der bereits gut gefüllte Terminkalender. Zunächst wird der Verein die Bewirtung bei der Leistungsschau des Gewerbevereins Burgrieden-Achstetten am 16. und 17. Mai übernehmen und mit einem Infostand vertreten sein. Präsent sind die Musikanten und ihre Unterstützer ebenso beim Dorffest Burgrieden im Juni mit einem Essensstand. Mit Freude sieht man dem Vereinsausflug entgegen, der am 18. Juli in den Europapark Rust führen wird. Dort ist ein einstündiger Auftritt der Rottäler vorgesehen.

Die Statistik spiegelte das Vereinsleben wider, das auch kirchliche Aufgaben umfasste. Laut Pojtschenk bestand der MV Burgrieden zum Jahresende 2019 aus 139 aktiven und 166 fördernden Mitgliedern. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt somit 309 Personen (293 im Vorjahr). Dazu zählen 59 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für die Zukunft braucht es dem Verein also nicht bange sein, zumal das Durchschnittsalter aller aktiven Mitglieder 31 Jahre (32) beträgt. Auch finanziell hat der Verein keinen Grund zur Klage. Das verdeutlichte der Kassenbericht von Ralf Nolle. Ihm attestierte Kassenprüferin Julia Hildenbrand tadellose Arbeit, die 320 Belege seien gesichtet und geprüft worden, Grund zur Beanstandung habe es keine gegeben. In Vertretung der etatmäßigen Schriftführerin Jutta Oechsle verlas Karina Hänn die Aufzeichnungen, aufgelockert durch eine Bildpräsentation. Das Spektrum der Aktivitäten des Vereins spannte sich weit: angefangen von der närrischen Teilnahme am Nachtumzug der NZ Burgrieden über die Mitwirkung bei diversen Festen, so etwa beim Kinderfest in Laupheim, bis hin zum erfolgreichen Frühjahrskonzert und dem letzten öffentlichen Auftritt an Silvester in der Pfarrkirche Sankt Alban Burgrieden.

Vielversprechende Ausbildung

Anja Hänn vom dreiköpfigen Jugendleiterteam berichtete von den vielen Aktionen der Nachwuchsmusiker. Sie hob den Zugewinn von elf Jungmusikern und die vielversprechende Ausbildung – privat oder in Musikschulen – der Jungen und Mädchen hervor. „Mit der Jugendarbeit sind wir sehr zufrieden“, resümierte Hänn, deren großer Dank Martina Lupschina, Leiterin der Jugendkapelle (Juka) Rottal, galt. Ein umfangreiches Equipment listete Instrumentenwart Markus Nieß auf: Im Besitz des Vereins befinden sich aktuell außer zahlreichen Instrumenten und Uniformen auch alltägliche Dinge wie Kaffeemaschinen und Milchkännchen. „Ich fühle mich wohl, das Blasorchester ist eine tolle Truppe“, sagte Dirigent Thomas Fritsch. Für noch ausbaufähig hält er den Probenbesuch, der bei 48 Gesamtproben und acht Registerproben bei 76 Prozent lag. Nur eine Fehlprobe hatten Gaby Hensler und Sylvia Nieß.

Einiges los war aber auch bei den Burgrieder Dorfmusikanten mit Dirigent Wolfgang Spada. Markus Bauer rückte das 28 Mitglieder starke Ensemble ins rechte Licht und warb gleichzeitig für das zehnjährige Jubiläum, das die beliebte Musikgruppe im November 2020 in der Rottalhalle feiern will. Für eine Wiederwahl auf zwei Jahre stellten sich zur Verfügung: Vorstand Stefan Pojtschenk, zweiter Vorstand Andrea Lohmüller, Kassierer Ralf Nolle, Schriftführerin Jutta Oechsle, Instrumentenwart Markus Nieß, Kassenprüferin Sonja Neuhäuser und Julia Hildenbrand, Beiratsmitglieder: Gerhard Moll. Neu in den Beirat wurde Lena Lohmaier gewählt. Sie folgte in dieser Funktion Daniela Luppold, die seit 2012 dem Gremium angehörte und nicht mehr kandidierte.