Auch improvisiert ein großes Konzert

Rot - Von einem schmerzlichen Verlust getroffen worden ist dieser Tage der Gesangverein „Frohsinn“ Ersingen durch den plötzlichen Tod einer langjährigen Sängerin. Das hat denn auch die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot betroffen gemacht, denn die Ersinger wollten am Samstag beim Herbstkonzert als Gastchor mitwirken. Mit einfühlenden Worten bedauerte der erste Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Martin Schmid, dass infolge dieses Verlustes die Sangesfreunde aus dem Ulmer Stadtteil sich nicht in der Lage fühlen würden, einen Konzertaufritt zu bestreiten.

Dadurch entstand kurzfristig eine Lücke im Programm, „die wir nicht vollständig schließen können“, so Martin Schmid. Dass dies aber trotzallem hervorragend gelang, lag an der Spontanität und dem Improvisionstalent der Chor- und Vereinsleitung. Neben etlichen zusätzlichen Liedvorträgen aus dem umfangreichen Repertoire der „Frohsinn“- Sängerinnen und Sänger wurden die knapp 200 Konzertgäste zum Mitsingen von so bekannten Volksliedern wie „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ und „Wenn alle Brünnlein fließen“ eingeladen. Chorleiter-Legende Gotthilf Fischer hätte seine helle Freude an den aus voller Brust mitsingenden Besuchern gehabt. Vorsorglich wurden beim Einlass in die Turnhalle Liedblätter ausgegeben, so waren alle textsicher.

Viele Klassiker

Die trotz des Ausfalls des Ersinger Chores immer noch bunte Liedfolge schlug einen großen Bogen von Klassikern der Chor- und Volksmusik, über Broadway- Melodien bis hin zu fast schon legendären Songs aus dem Genre Rock. Ferdinand Thanner, unbestrittener „rector spiritus“ der Roter hatte seinen Chor mit 16 Männern und 18 Frauen jederzeit fest im Griff. "Wir haben die zusätzlichen Konzertbeiträge nur jetzt direkt vor dem Konzert geprobt", ließ Vorsitzender Martin Schmid mit Stolz wissen.

In das stimmige Bild passte die kompetente Mitwirkung der Instrumentalisten Jörg Zukunft – wie immer souverän am Klavier – Karin Blersch (Oboe) und Sara Turan (Cello). Eingestimmt wurden die Zuhörer mit dem ersten Liedvortag „Fröhlich klingen unsere Lieder“, der heiter und beschwingt, Lust auf mehr machte.

Die nächsten Stücke wie „Happy and free“ von Lorenz Maierhofer versetzen die Hörer in eine etwas angerührte Stimmung.

Letzterer Titel, der auch zu einer Sängerehrung überleitete findet sich nicht selten auch im Repertoire von Blasorchestern. Viel Freude am Zuhören bereitete ebenso das „Ave Maria“ von Johann Sebastian Bach/ Charles Gounod, arrangiert von David Blackwell. Es gilt als eines der bekanntesten Stücke der klassischen Musik. Den Rotern glückte eine sehr ansprechende Interpretation, dem sich im ersten Konzertteil der berühmteste aller Verdi-Chöre „Va, pensiero“, auch als Gefangenen- oder Freiheitschor bestens bekannt, anfügte.

Damit ernteten sie auch am Konzertabend stürmischen Applaus. Durch diese Glanzleistung motiviert, gelangen auch alle übrigen Vorträge, so auch die ursprünglich im Programm nicht vorgesehenen Auszüge aus dem Musical „Joseph“, das die alttestamentarische Geschichte von Joseph und seinen Brüdern erzählt. Noch zweimal kamen inoffizielle Chorwerke dazu, so „Griechische Wein“.

„Amoi seg ma uns wieder, amoi schau i von obm zua" aus der Feder des beliebten Volksmusikers Andreas Gabalier, stand am Beginn des dritten und letzten Konzerblocks. Aus schweren privaten Schicksalsschlägen von Gabalier, für viele Fans „der Elvis der Steiermark", ist dieses Lied entstanden. Bestens bekannt beim Publikum waren auch die nächsten Programmnummern wie der Rocksong „Tage wie diese“ von den Toten Hosen und „Memory“ aus dem Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber.

Mit ebenso kräftigem Beifall bedachten die Konzertgäste das Volkslied aus Haiti „Sun Child“ und den opulenten Song „The Lion King“ aus dem Broadway Musical von Sir Elton John, der den Choristen zum guten Schluss eines kurzweiligen Konzertabends nochmals alles abverlangte.