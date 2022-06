Architekt soll Möglichkeiten an Roter Schule prüfen

Fast zur Nebensache geworden sind einige wenige Tagesordnungspunkte in der letzten von Bürgermeister Josef Pfaff geleiteten öffentlichen Gemeinderatssitzung- Seine Verabschiedung aus dem Amt nach fast 36 Dienstjahren war am Montagabend (die SZ berichtete) der Höhepunkt.

Der neugewählte Nachfolger Pfaffs, Frank Högerle, wird am 20. Juni, in öffentlicher Sitzung vereidigt und auf sein Amt verpflichtet. Diese Aufgabe übernimmt die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriel Ganal. Sie wurde vom Kollegium für diese Aufgabe gewählt.

Auf der Nordwestseite des Schulgebäudes in Rot sind die Fenster in die Jahre gekommen, ein Austausch gegen neue ist im Grunde unaufschiebbar, da nach den Worten des Ratsvorsitzenden bei Starkregen Wasser in das Gebäude eindringt. Der Architekt Manuel Tress aus Baltringen soll nun prüfen, ob die Firma Knaak zu gleichen Konditionen, wie für die Fenstererneuerung an der Schule Burgrieden, den Auftrag in Rot ausführen kann. Die Umsetzung könne allerdings aus zeitlichen Gründen keinesfalls in den Sommerferien 2022 erfolgen, so Pfaff.

Doch in Rot geht es nicht nur um die Fenster: Bei einem Vor-Ort-Termin mit den Klassen drei und vier zeigte sich, dass die Einrichtung einer Küche für die Essensausgabe der Schulkinder mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden wäre, wenn alle Vorschriften berücksichtigt würden. Wie den Vorgaben Rechnung getragen werden könnte, soll Architekt Tress mit den zuständigen Ämtern abklären und die Kosten ermitteln. Auf dieser Basis soll der Gemeinderat, dann unter neuem Vorsitz entscheiden, ob tatsächlich eine Küche eingebaut werden soll, die allerdings Voraussetzung für einen Ganztagsbetrieb in Rot wäre.

Verwaltungsmitarbeiterin Lisa Magg stellte einige Bauvorhaben privater Investoren vor. Im einzelnen handelte es sich dabei um den Abbruch einer Holzhütte und Neubau eines Lagerraums im Wiesenweg in Rot sowie den Abbruch eines Wohnhauses mit angebauter Scheune am Kirchberg ebenfalls in Rot . Dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren stimmte der Gemeinderat zu.