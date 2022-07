Anmeldung zum Burgrieder LK-Tennisturnier noch bis Montag möglich

Der Countdown läuft: In knapp einer Woche beginnt die neunte Auflage des Riffelhof-Cups. Die ersten Begegnungen des Leistungsklassen (LK)-Turniers der Tennisabteilung Burgrieden werden bereits am Donnerstag ausgetragen, die Nennung ist aber noch bis einschließlich Montag möglich. In den Feldern der Herren A (LK1 bis LK12) sowie der Damen A (LK1 bis LK14) und Damen B (LK14 bis LK25) sind noch Startplätze frei, die Konkurrenzen der Herren C (LK16 bis LK25), Herren 40 (LK1 bis LK25) und Herren 50 (LK1 -bis LK25) sind fast voll belegt. Bei den Herren A tritt nun auch der Sieger von 2021, David Gaissert, zur Titelverteidigung an, der für den TC Bad Schussenried in der Regionalliga Süd-West aufschlägt. Insgesamt sind für das Turnier bisher 80 Anmeldungen eingegangen.

Nennschluss ist am Montag, 25. Juli, um 23:59 Uhr. Die Anmeldung ist online möglich unter www.wtb-tennis.de/turniere. Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die Mitglied in einem Verein des Deutschen Tennisbund (DTB) sind. Die Ausschreibung zum Riffelhof-Cup mit weiteren Informationen zum Turnierablauf und den Bestimmungen ist auf der Webseite des WTB verfügbar.

Die Auslosung der Erstrundenpartien ist am 26. Juli, 20 Uhr, im Tennisheim in Burgrieden, die Spieltermine werden im Anschluss unter www.wtb-tennis.de/turniere veröffentlicht. Für den ersten Turniertag am Donnerstag werden nur Matches mit Spielern aus der näheren Umgebung angesetzt. Das Turnier startet am Donnerstag um 16 Uhr. Am Freitag schlagen die Turnierteilnehmer ab 13 Uhr auf und am Samstag und am Finaltag Sonntag jeweils ab 9 Uhr. Die Erstrundenpartien werden sowohl auf der Tennisanlage in Burgrieden sowie auf der Anlage des TA Orsenhausen ausgetragen.