Amtlich: Josef Pfaff erhält 97,4 Prozent der Stimmen

Mit 97,4 Prozent der gültigen Stimmen ist am Sonntag Bürgermeister Josef Pfaff in seinem Amt bestätigt worden. Er startet damit in die fünfte Amtsperiode. Die Wahlbeteiligung betrug bei 3167 Wahlberechtigten in Burgrieden, Rot und Bühl insgesamt 34,8 Prozent (die SZ berichtete).

Unter dem Vorsitz der stellvertretenden Bürgermeisterin Gabriele Ganal und mit Hauptamtsleiter Andreas Munkes als Schriftführer hat am Montagabend im Besprechungs-/Trauzimmer des Rathauses Burgrieden der Gemeindewahlausschuss getagt. Auf dem Programm der Sitzung stand die Prüfung der Wahlniederschriften sowie die offizielle Feststellung des Wahlergebnisses. Auf den bisherigen Amtsinhaber Josef Pfaff entfielen 1008 der 1035 abgegebenen gültigen Stimmen. Weitere 27 gültige Stimmen gingen an 14 wählbare Bürger, elf Wähler (1,1 Prozent) hatten auf dem Wahlzettel für Gemeinderat Matthias Härle votiert. Ungültig waren 67 Stimmzettel, einer davon in beleidigender Form. Das offiziell festgestellte Wahlergebnis geht jetzt an das Landratsamt Biberach zur Prüfung.