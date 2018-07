Altes Feuerwehrhaus kostete 150 000 Mark

Das neue zentrale Feuerwehrhaus am Fesselweg 1 in Burgrieden weckt unwillkürlich Erinnerungen an ein früheres, für die Rottalgemeinde und ihre Freiwillige Feuerwehr freudiges Ereignis. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück hat die Kommune im Oktober 1982 ein Feuerwehr-Gerätehaus seiner Bestimmung übergeben. 36 Jahre danach ist an seiner Stelle ein neues, den heutigen funktionalen Anforderungen entsprechendes Gebäude entstanden. Seinen kirchlichen Segen erhält es nun am Sonntag, 22. Juli, bei einem Einweihungsfest, zu dem die ganze Bevölkerung eingeladen ist.

Als vor bald vier Jahrzehnten unter großer Anteilnahme der Bürger das Gebäude bezogen wurde, ging eine lange Zeit der räumlichen Enge zu Ende. Zuvor waren über Jahre hinweg die Gerätschaften (noch in bescheidenem Umfang vorhanden) im Erdgeschoss der damaligen Gemeindewaschküche untergebracht. Nach dem Verkauf des Gebäudes mussten sich Gemeinde und Ortsfeuerwehr unter ihrem damaligen Kommandanten Otto Bürk um eine neue Unterkunft umschauen. Räume der Firma Gerster konnten angemietet werden, die allerdings keine zufriedene, länger dauernde Lösung sein konnten. Erste Gedanken zur Erstellung eines eigenen Feuerwehr-Gerätehauses wurden deshalb laut. Das Vorhaben verlor man von nun an nicht mehr aus den Augen.

Bis es allerdings zum Bau kam, mussten mancherlei Hürden genommen werden. Zu den besonders hohen zählten die Suche nach einem geeigneten Standort und vor allem die Sicherung der Finanzierung des mit 150 000 Mark (kein Druckfehler) veranschlagten Projekts. Am Fesselweg konnte die Gemeinde schließlich ein Grundstück erwerben, das sich aufgrund seiner strategisch guten Lage als idealer Bauplatz anbot. Das Land zeigte sich dem Bauvorhaben gegenüber aufgeschlossen: Aus Mitteln zur Förderung des Feuerwehr- Löschwesens gewährte es rund 63 000 Mark und eine weitere Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 90 000 Mark. „Die Gelder sind nun gesichert, der geplante finanzielle Aufwand von 153 000 Euro ist gedeckt“, jubelten der damalige Bürgermeister Dieter Huber und Kommandant Rudi Lauber. Obwohl einige Räte dem „Braten“ nicht so richtig trauten wollten, will heißen, die Zuschussgelder könnten nicht in dem vom Land zugesagten Umfang fließen, gab das Gremium „grünes Licht“ für den Neubau. Bereits Ende November 1981 konnte das Richtfest gefeiert und am 3. Oktober 1982 das einstöckige Gebäude eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben werden.

27 aktive Mitglieder

Die Schwäbische Zeitung titelte nach der Übergabe: „Mit Gerätehaus einen Ort der zentralen Ausbildung und für die Pflege der Kameradschaft geschaffen.“ Seinerzeit zählte die FFW Burgrieden 27 aktive Mitglieder und fünf Jugendfeuerwehrler. Ein weiterer damaliger Wunsch nach einem Löschfahrzeug konnte angesichts der knappen Mittel vorläufig nicht erfüllt werden, hatte doch die Gestaltung der Außenanlage einschließlich des rund 60 Quadratmeter großen Vorplatzes des Gerätehauses eine überplanmäßige Ausgabe erfordert. Übrigens: Knapp einen Monat vor der Übergabe des Burgrieder Feuerwehrdomizils konnte den Roter Kameraden eine neue Unterkunft überlassen werden.