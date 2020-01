Die Bürgerstiftung Lebensqualität Burgrieden hat jetzt einen Ehrenvorstand: In Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen und für sein unermüdliches Engagement im Dienste des Gemeinwohls wurde Alois Stehle zum Ehrenvorstand ernannt.

Als am 11. April 2005 der Verein Bürgerstiftung Lebensqualität Burg-rieden e. V. gegründet wurde, war einer der Vereinszwecke, das erforderliche Gründungskapital in Höhe von 50 000 Euro anzusammeln. Diese Vorgabe wurde bereits im Jahr 2007 erreicht. Seit dieser Zeit existiert in der Rottalgemeinde die Bürgerstiftung und der Verein unter dem jetzigen Namen „Lebensqualität (LQ) Burgrieden“.

Wohnparkbau war Meilenstein

Maßgeblichen Anteil am Aufschwung hatte Alois Stehle als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsvorstands. „Du hast Dich bereit erklärt, als Gremiumsmitglied den Verein mit Rat und Tat zu unterstützen“, betonte Vorstand Hermann Härle bei der Überreichung der Ernennungsurkunde. Eine große Herausforderung für den noch jungen Verein war der Bau des Wohnparks „Allengerechtes Wohnen“ in Burgriedens Ortsmitte. Das Vorhaben wurde 2014 in Angriff genommen und Mitte 2016 erfolgreich beendet. In dieser Zeit und bis heute habe Alois Stehle die Bürgerstiftung nach Kräften unterstützt. „Du hast die Kritiker überzeugen können, Du bist sogar selbst mit Deiner Frau in den Wohnpark gezogen und hast ihn maßgeblich nach vorne gebracht“, wertschätzte Laudator Härle die bleibenden Verdienste des frisch gebackenen Ehrenvorstands.

Der amtierende Vorstand und der Stiftungsrat bedauerten, dass sich Alois Stehle nach zwölf Jahren in maßgeblicher Funktion jetzt auf das Altenteil zurückziehen wolle. „Diesen Wunsch müssen wir leider erfüllen, nicht aber ohne nochmals danke zu sagen.“ Im Wissen, dass hinter einem starken Mann eine ebenso starke Frau steht, überreichte Sandra Hörmann vom Stiftungsvorstand der Gattin Stehles ein Blumenpräsent.

Für ihn sei die Auszeichnung eine echte Überraschung, sagte sichtlich gerührt der auf diese Weise Geehrte. „Wir haben in den Jahren der Zusammenarbeit vieles auf den Weg bringen und vollenden können, allein der Bau des Wohnparks ist ein Projekt gewesen, das weit über die Kreisgrenzen hinaus starke Beachtung gefunden hat.“ Alois Stehle versprach, wenn es seine Gesundheit zulasse, weiterhin zur Bürgerstiftung zu stehen. Er wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.