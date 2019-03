Alle Ämter in den Abteilungen besetzt

Der SV Burgrieden mit fünf eigenverantwortlich geführten Abeilungen bietet Fußball, Volleyball, Ski- und Tennissport sowie Damen- Gymnastik an. Nach einem leichten Zuwachs von 31 Personen in 2018 zählte die in der Gemeinde mit Abstand größte Sportgemeinschaft am Ende des Jahres 914 Mitglieder in allen Altersklassen. Bemerkenswert gut ist das Verhältnis untereinander, wie der erste Vorsitzende des Gesamtvereins, Erwin Mohr, bei der Jahreshauptversammlung im Rottalstüble mit Zufriedenheit anmerkte. Mitgliederehrungen, die Ernennung zum Ehrenmitglied und die offizielle Verabschiedung des langjährigen Abteilungsleiters des Skiclubs waren wesentliche Elemente der harmonisch verlaufenen Versammlung.

Erwin Mohr hatte die Versammlung mit einem Grußwort insbesondere an die Adresse der Ehrenmitglieder und Bürgermeister Josef Pfaff eröffnet und sich vorweg mit der neuen Datenschutzverordnung befasst, die beim SVB eine Satzungsänderung erforderlich machte.

Im Wesentlichen geht es dabei um die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Mitarbeiter. Ein schöneres Thema, so Erwin Mohr, sei die gemeinsame Teilnahme am Dorffest Burgrieden im Juni vergangenen Jahres gewesen. Daher fällt es den Sportlern leicht, auch bei der Neuauflage am 29. und 30 Juni in diesem Jahr aktiv dabei zu sein.

Der Fokus des Gesamtausschusses richtet sich jetzt schon auf das 100-jährige Jubiläum der seinerzeit als reiner Fußballverein gegründeten Sportgemeinschaft. Der SVB wird bei diesem runden Geburtstag neue Wege gehen. Anstelle eines üblichen Zeltfestes mit Programm will man das ganze Jahr 2021 zusammen mit den Mitgliedern und der ganzen Gemeinde bei diversen Festen feiern.

Geplant ist beispielsweise ein historischer Abend am 6. Februar 2021 mit Bildern vergangener Zeiten. Zum Ausklang des runden Geburtstags steht ein Festabend im Oktober auf dem Programm.

Was in den fünf Abteilungen im vergangenen Jahr sportlich, kameradschaftlich und auch an Arbeitseinsätzen geboten war, berichteten die Abteilungsleiter oder ihre Vertreter. Den Anfang machte Stefan Übe über die Volleyball-Abteilung. Besonders positiv war für die kleine Sportgruppe der Zugewinn neuer Spieler. Dadurch sei auch das Training verbessert worden. „Wir konnten viel effektiver trainieren, die Übungsabende mit so vielen Spielern machte viel mehr Spaß“. Der Abteilungsleiter hofft, dass sich diese positive Entwicklung auch in den Spielen fortsetzt.

Berichte aus Abteilungen

Stephanie Schmutz von der Damengymnastik (71 Mitglieder in zwei Gruppen) berichtete, dass bei der Abteilungsversammlung alle Ämter besetzt werden konnten, was ja überhaupt nicht selbstverständlich sei. „Wir sind gut aufgestellt.“ Gut positioniert im Gesamtverein ist auch die Tennisabteilung mit 183 Mitgliedern zum Jahresende. Zum letzten Mal zog der bisherige Abteilungsleiter Markus Ecker eine Bilanz, die sich sehen lassen konnte. „Bei uns lief es, der Tennissport lebt.“ Von drei Highlights sprach Ecker: die Fahrt nach Stuttgart zum Fed-Cup Deutschland- Tschechien, der 7. Riffelhof- Cup und die Sanierung der Tennisplätze.

Die sportlichen Aktivitäten schloss die Tennisabteilung mit den Vereinsmeisterschaften bei einer Rekordbeteiligung von 57 Spielern ab. In Vertretung der beiden Abteilungsleiter informierte Artur Schmal sehr aufschlussreich über die Aktivitäten und Entwicklung der Fußballabteilung, die sozusagen die Keimzelle des SV Burgrieden ist. Wie alle anderen Abteilungen gehen auch die Fußballer mit Zuversicht auf sportliche Erfolge in die Zukunft.

Viel zu erzählen wusste auch der Abteilungsleiter Ski, Alberto Simonelli. Zum regen Vereinsleben steuerten die Ausfahrten, etwa in die Dolomiten und Ischgl, ihren Teil bei. Beide Unternehmungen sorgten für begeisterte Teilnehmer.

Die umfassenden Informationen rundeten der Schriftführerbericht und Kassenbericht von Brigitte Gradtke ab.

Bürgermeister Pfaff hob den Stellenwert des Gesamtvereins hervor und lobte vor allem die kontinuierliche Jugendarbeit.

Margot Bareither geehrt

Als schade galt, dass nur wenige Personen an der Mitgliederehrung für 25- und 40-jährige Zugehörigkeit durch den Verein teilnehmen konnten. Umso mehr freute sich der Vorsitzende Mohr, Margot Bareither von der Frauengymnastik zum Ehrenmitglied ernennen zu dürfen. Sie hatte 1982 die Gymnastikgruppe gegründet und auch zeitweise geleitet.

Mit Worten des Dankes und der Anerkennung verabschiedete nun auch Laudator Erwin Mohr den langjährigen Leiter der Tennisabteilung, Markus Ecker, ganz offiziell. Die Bestätigung der bereits in den separaten Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter war jetzt bei der Hauptversammlung kaum mehr als eine Formsache.

Nur wenige Funktionsträger in Vorstand und Beirat des SVB standen zur Wahl an. Marcus Stühle bleibt stellvertretender Vorsitzender des Gesamtvereins. Neue Beisitzerin wurde Julia Göttel und neuer Kassenprüfer Frank Koslowski. Jochen Zugenmaier stand nach vier Jahren nicht mehr zur Verfügung.