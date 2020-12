Adventsfenster bringen Licht ins Dunkel

Der Landkreis Biberach nähert sich weiter der 200er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Mittwoch meldete das Kreisgesundheitsamt 106 neue Corona-Fälle, der höchste bislang an einem Tag erzielte Wert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dadurch von 128,9 auf 145,77 an.

Die Gesundheitsämter sind über einen Erlass der Landesregierung verpflichtet, ab einer Überschreitung des Sieben-Tages-Inzidenz von 200 pro 100.000 Einwohnern an drei Tagen in Folge und gleichzeitig diffusem Infektionsgeschehen, weitergehende Maßnahmen per ...