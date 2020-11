Adventsfenster-Aktion in Burgrieden findet digital statt

Die Freude an einer besonderen Aktion in der Advents- und Weihnachtszeit kann auch die Corona-Pandemie dem Organisationsteam des Vereins Lebensqualität (LQ) nicht nehmen. Wenn auch in anderer Form als bisher, soll es nach dem Willen der Verantwortlichen auch in diesem Jahr eine Adventsfenster-Aktion in Burgrieden geben – auf der Internetseite des Vereins. Auf virtuelle Weise möchten Susanne Jablonsky und Roland Geist mit stimmungsvollen Motiven einstimmen auf die Zeit des Wartens.

Jetzt sind die Bürger aller drei Ortsteile zum Mitmachen aufgerufen. „Schmückt Fenster, Balkone, Hof oder Garten und schickt uns davon ein Foto, das wir ins Netz stellen können“, wirbt Jablonsky für das Gemeinschaftsprojekt, das in dieser besonderen Zeit auch eine besondere Bedeutung bekommen soll. Der Fantasie sind bei der Gestaltung von Adventsmotiven kaum Grenzen gesetzt.

An Themen schlagen die Organisatoren den Advent, Weihnachten, Winter, Märchen, biblische Szenen und die Welt der Miniaturen vor. Figuren wie etwa Engel oder Puppen, aber auch andere Gegenstände, die in engem Bezug zur Weihnachtszeit stehen, bieten sich demnach als schmückendes Beiwerk für die unterschiedlichsten Darstellungen an.

Wichtig ist Susanne Jablonsky ebenso die Technik. Sie empfiehlt das Aufstellen einer Stableuchte, die das Fenster von unten her indirekt beleuchtet. Auch eine auf das Fenster gerichtete Spotlampe oder eine Lichterkette verfehlen laut der Organisatorin ihre Wirkung nicht. Auch biete sich eine Zeitschaltuhr an, die auf mindestens 16 Uhr bis 22 Uhr eingestellt werden sollte. Ein dicker Stoff oder Pappe im Hintergrund bringen die Darstellungen bei Dunkelheit besonders gut zur Geltung.

Die Organisatoren hoffen, dass der virtuelle Rundgang bei einem Besuch der Homepage der LQ ebenso viel Gefallen findet, wie die seit 2009 stattgefundenen Aktionen mit Bewirtung und Rahmenprogramm.