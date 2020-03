AC/DC-Cover-Band „Bon Scott“ kommt in den „Riffelhof“

Die AC/DC-Cover-Band „Bon Scott“ gastiert am Samstag, 7. März, im „Riffelhof“ in Burgrieden. Start des Konzerts ist um 20 Uhr.

Seit dem Jahre 1986 bestehen „Bon Scott“, eine der dienstältesten AC/DC-Tributebands Deutschlands. Benannt nach dem am 19. Februar verstorbenen Sänger Bon Scott rocken die Herren seit nunmehr fast 30 Jahren quer durch Europa und feuern ein rockiges Feuerwerk nach dem anderen ab.

„Bon Scott“ legen Wert auf die traditionellen Klassiker, geben aber auch die aktuelleren Stücke wie „Thunderstruck“ und „Stiff Upper Lip“ zum Besten. Originalsound und actionreiche Bühnenshow sind laut Veranstalter „garantiert und hundertfach unter Beweis gestellt“.

Auftritte auf dem weltberühmten Wacken-Festival, der Kieler Woche, dem Hamburger Hafengeburtstag sowie in der O2-World Arena bei „Hamburg Rock live meets Classic“ machen „Bon Scott“ zu einer Institution unter den AC/DC-Tributebands.

Das Lineup besteht aus erfahrenen Musikern, die durch ihr Engagement in anderen Profibands international bekannt sind. Am Mikro steht Kay Carstens (Paragon). Die Rhythm Guitar spielt Yenz Leonhardt (Lacrimosa, Stormwarrior, Saxon, Kingdom Come). An der Lead Guitar steht Matthias Lange (Metalium, Zed Yago, X-Thirtien), am Bass Jens Becker (Grave Digger, Running Wild, Starchild, X-Wild, Kingdom Come). Karten Kreppert (Zed Yago, Kickhunter, Weinhold) sorgt an den Drums für den richtigen Drive.