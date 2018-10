97,5 Prozent stimmen für Josef Pfaff

Der alte ist auch der neue Bürgermeister der Rottalgemeinde Burgrieden: Bei der Wahl am Sonntag wurde Josef Pfaff in seinem Amt bestätigt. Er geht nun in seine fünfte Amtsperiode. Als einziger Kandidat angetreten, erhielt Pfaff 1108 Stimmen, was 97,5 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen entspricht.

Damit erteilten die Wähler dem sichtlich gelösten Schultes erneut den Auftrag, die Gemeindeverwaltung und Geschicke der rund 4050 Einwohner zählenden Kommune zu leiten. 3175 Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, 34,8 Prozent machten in den Gemeindeteilen Burgrieden, Rot und Bühl davon Gebrauch und waren in die Wahllokale der vier Stimmbezirke gekommen. Bereits um 18.37 Uhr stand das vorläufige Wahlergebnis fest, am frühesten war das Ergebnis vom Wahlbezirk Schule Burg-rieden auf dem Rathaus bei Hauptamtsleiter Andreas Munkes eingegangen. Wenig später gab er unter dem Beifall der wartenden Zuhörer das Resultat bekannt.

Der wiedergewählte Josef Pfaff zeigte sich in einer ersten Stellungnahme mit der Wahlbeteiligung von knapp 35 Prozent sehr zufrieden, „wenn man bedenkt, dass ich als einziger Bewerber auf dem Stimmzettel stand“. Die Grüße und Glückwünsche überbrachte in Vertretung des Landrats die Amtsleiterin Kommunal- und Prüfungsamt, Monika Ludy- Wagner. Sie versicherte dem Wiedergewählten, „wir werden weiterhin Ihnen und der Gemeinde Burg-rieden zur Seite stehen“. Das hörte Pfaff natürlich gerne, weshalb er prompt hinzu fügte: „Wir werden Sie beim Wort nehmen.“

Als versierter Redner gratulierte Viktor Maier, Vorsitzender des Musikvereins Rot, im Namen aller Vereine und Institutionen dem alten und neuen Bürgermeister für das gute Abschneiden und verband damit gleichzeitig den Dank für die bisherige Zusammenarbeit und Kooperation auf Augenhöhe. Einen musikalischen Glückwunsch überbrachten gemeinsam die Musikvereine Burg-rieden und Rot sowie die Burgrieder Dorfmusikanten.

Danach fand Pfaff genügend Zeit, viele Gratulantenhände zu schütteln und ebenso zahlreiche Glückwünsche mit in seine fünfte Amtszeit zu nehmen. Die offizielle Feststellung des Wahlergebnisses durch den Gemeindewahlausschuss erfolgt heute Abend um 18 Uhr im Besprechungs-/Trauzimmer des Rathauses Burgrieden.