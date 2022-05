66-Jähriger muss nach Brand in Haus ins Krankenhaus

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Feuer in Burgrieden aus. Gegen 17.30 Uhr brannte es in einem Haus im Adlerweg. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem Kühlschrank ursächlich für den Brand gewesen.

Der 66-jährige Hausbesitzer kam dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Der vorläufige Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.