21-Jähriger verletzt sich nach Unfall leicht

Zum Glück nur leichtere Verletzungen hat sich ein 21-Jähriger am Freitag bei einem Verkehrsunfall bei Burgrieden zugezogen. Der Mann war mit seinem Motorrad gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bühl und Rot unterwegs. Als er einen Lastwagen und ein dahinter befindliches Auto überholen wollte, schätzte er die Streckenführung und die Situation falsch ein, teilt die Polizei mit. Er verlor die Gewalt über sein Zweirad und kam von der Straße ab. Das Motorrad fuhr eine Böschung hinunter und landete in einer Hecke. Der 21-Jährige kam mit dem Krankenwagen zur ambulanten Versorgung in die Laupheimer Kreisklinik. Am Zweirad entstand ein Totalschaden.