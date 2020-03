Villa Rot bietet Kunst für Zuhause statt vor Ort

Für die Zeit der Corona-bedingten Schließung des Museums verlagert die Villa Rot ihre Ausstellungstätigkeit auf die eigene Webseite. Unter dem Titel #stayathome präsentiert sie dort ab dem heutigen Dienstag eine Zusammenstellung von künstlerischen Videos, die sich mit virtuellen und realen Innenräumen befassen.

In Folge der rasanten Ausbreitung des Coronavirus entwickelten sich in den sozialen Netzwerken die Hashtags #stayathome und #stayhome (deutsch: zuhause bleiben) zu einem weltweiten Appell. Userinnen und User nutzen diese und ähnliche Formulierungen, um ihre Mitmenschen dazu aufzufordern, die eigene Wohnung möglichst nicht zu verlassen. Dadurch soll ein ungebremstes Voranschreiten der Infektion verhindert oder zumindest verzögert werden. Zur Bekämpfung der Epidemie, aber auch schlicht der Tatsache geschuldet, dass nahezu sämtliche Freizeit-, Kultur- und Sportstätten geschlossen sind, kommt ein großer Teil der Bevölkerung dem Aufruf von #stayathome nach.

Freizeit in den eigenen vier Wänden ausloten

Für viele Menschen ist das tage-, vielleicht auch wochenlange Zuhause-Bleiben eine ungewohnte Situation. Scheinbar plötzlich sind sie damit konfrontiert, die Freizeitmöglichkeiten innerhalb der eigenen vier Wände auszuloten. Die heutigen digitalen Möglichkeiten übernehmen hierbei eine wichtige Funktion, um den Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten, aber auch zur inneren Zerstreuung.

Diese Situierung des Menschen zwischen virtuellem und physischem Innenraum ist Ausgangspunkt für die Videoausstellung #stayathome auf der Homepage des Museums Villa Rot. In den zusammengetragenen Videos der elf Künstlerinnen und Künstler wird sowohl der Einfluss des Digitalen auf unsere Wahrnehmung der Welt als auch der künstlerische Blick auf die Dimensionen des Inneren gerichtet.

Experimentelle und aufwenig inszenierte Videos

Dabei werden die Betrachter sowohl kurze Clips sehen, die auf spezifische, vielleicht auf den ersten Blick alltägliche Erscheinungen verweisen, als auch längere, spielfilmhafte Werke. Experimentelle und aufwendig inszenierte Videos treffen aufeinander und bieten den virtuellen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung einen abwechslungsreichen Rundgang durch verschiedene künstlerische Bildsprachen.

Nicht an den physischen Ort gebunden

Das Museum Villa Rot will mit dem Projekt zeigen, dass Kunst nicht unbedingt an einen physischen Ort gebunden ist, und dem Publikum die Möglichkeit geben, spannende Kunstwerke zu erleben, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen. Also: „#stayathome and #enjoy – Bleib zuhause und erfreue dich daran!“

Mit Werken folgender Künstler:

Ayla Pierrot Arendt / Kathrin Ganser / Gala Goebel / Valentin Hennig / Laura Leppert / Danila Lipatov / Julia Miorin / Lorenz Schreiner / Myriam Thyes / Jonas Weber Herrera / Karen Zimmermann.