Einen Wechsel in der Führung des Musikvereins Rot hat es bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend gegeben. Viktor Maier, seit 24 Jahren Vorsitzender, hat sein Amt abgegeben. Für ihn übernimmt ein Dreier-Team die Vereinsführung, bestehend aus Harald Dammann, Nicole Kutz und Eva-Maria Romer. Schriftführerin Rosa Russ stellte nach 30 Jahren ihr Amt ebenfalls zur Verfügung. Ihr folgt Sabine Landthaler.

Sein Ausscheiden nahm Viktor Maier zum Anlass, auf ein paar besondere Projekte zurückzublicken, die während seiner Amtszeit verwirklicht wurden. Darunter die Gründung der Jugendkapelle Rottal und eines eigenen Vororchesters, die Blockflötenausbildung der Grundschulkinder, mehrere Baumaßnahmen wie die Renovierung und Erweiterung des Probelokals, Veranstaltungen zu den jeweiligen Jubiläen des Musikvereins oder die Neugestaltung des Festgartens bei der Turnhalle. Dies alles sei eine Gemeinschaftsleistung des ganzen Vereins gewesen. „Wir haben den gesellschaftlichen Wandel mitgemacht, sind nicht stehen geblieben, haben uns aber trotzdem die Traditionen in den weltlichen und kirchlichen Bereichen bewahrt.“ Das sei der richtige Weg, so Maier.

Kontinuität als Ansporn

Für ihn als Vorsitzender sei es immer besonders wichtig gewesen, die Jugendarbeit, die unerlässlich für den Fortbestand eines Vereins sei, die Kameradschaft und den Frieden und Zusammenhalt im Verein zu fördern. Und auch musikalisch sei der Musikverein erfolgreich, was das Verdienst der Dirigenten sei. Der Verein stehe aus seiner Sicht auch so gut da, so Viktor Maier, weil es viel Kontinuität und keine häufigen Wechsel in den Ämtern gegeben habe. Dies sage er als Ansporn für die Neugewählten. Er hoffe, dass es auch in Zukunft so gut weiterläuft. „Man darf im Ehrenamt nicht immer nur die Last und die Bürde sehen, sondern man bekommt ja auch etwas zurück in Form von Anerkennung und Lebenserfahrung“, sagte er.

Für Viktor Maier wird in Zukunft ein Team, bestehend aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden, die Leitung des Vereins übernehmen. Einstimmig gewählt wurden Harald Dammann, der bisher das Amt des Zweiten Vorsitzenden inne hatte, Nicole Kutz und Eva-Maria Romer. Als neue Schriftführerin wurde Sabine Landthaler gewählt. Kassiererin bleibt Irmgard Nieß. In den aktiven Beirat wurden Theresia Miller, Lisa Moosmayer, Michael Ruchti und Nico Rueß gewählt, in den passiven Beirat Mathias Härle, Simon Heffner, Andi Naum und Wolfgang Seitz. Viktor Maier wünschte den neuen Amtsträgern eine glückliche Hand und appellierte an die Musiker, die Vorstandschaft zu unterstützen.

„Sehr gute Vereinsführung“

Lobende Worte für den ausscheidenden Vorsitzenden Viktor Maier fand Harald Dammann. In den 24 Jahren seines Wirkens habe Maier ihnen ein gut bestelltes Feld überlassen. „Jetzt heißt es für uns als seine Nachfolger, den Verein für die Zukunft weiter zu wappnen.“ Viktor Maier habe viele wegweisende Entscheidungen für den Verein getroffen. „Es ist viel unter deiner Leitung erreicht worden, du hast stets eine professionelle Einstellung gezeigt und eine sehr gute Vereinsführung geleistet. Im Namen aller Musikerinnen und Musiker danke ich dir dafür.“ Ihren Respekt für die Leistungen von Viktor Maier zeigte die Versammlung in einem langen Beifall.

Ausführlich waren seine Dankesworte an alle, die ihn und den Verein in den vergangenen 24 Jahren unterstützt hätten. Ganz besonders dankte er seiner Familie und seiner Frau Moni. Ohne deren Rückhalt, so Maier, sei es nicht möglich, so ein Amt über Jahrzehnte zu führen.