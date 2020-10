Tenniskinder aus Rot messen sich bei Vereinsmeisterschaft

Nach den Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen (die SZ berichtete) hat der Nachwuchs der Tennisabteilung des FV Rot kürzlich um den begehrten Titel des Vereinsmeisters 2020 gespielt. 28 Kinder waren in drei Kategorien mit großer Freude, Eifer, aber auch beachtlichem Können bei der Sache.

In der Gruppe „Bambini“ standen verschiedene Tennisübungen sowie Lauf-, Koordinations- und Geschicklichkeitsübungen auf dem Programm. Das machte natürlich viel Spaß und spornte zu besonderen Leistungen an. Bei der Kategorie „Midcourt U 10“ wurden zuerst die Staffelspiele absolviert, anschließend wurde in zwei Gruppen der jeweils Erste im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt. Im Finale kam es zur Begegnung Luis Denzel gegen David Schmid. Luis Denzel setzte sich in einem guten Finale durch und sicherte sich den Titel in dieser Gruppe.

„Jeder gegen Jeden“

Beim „Cid Cup U 12“ hieß es ebenfalls „Jeder gegen Jeden“, was den Reiz der Paarungen noch erhöhte. Nach sehr engen und daher spannenden Matches spielte sich Alex Maucher auf Platz eins und durfte sich als Vereinsmeister bei den Kids U 12 feiern lassen.

Die Abteilungs- und Turnierleitung gratulierte den Teilnehmern und übergab Urkunden und Pokale. Mit Knabberfleisch, Chicken Wings, Pommes und Getränken wurden Wettkämpfer und Gäste belohnt und verwöhnt.