Fast jeder hat ein altes oder defektes Handy in einer Schublade liegen: Die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) und die Ministranten von Rot laden dazu ein, alte Handys zu Gunsten der missio-„Aktion Schutzengel“ zu spenden.

Ab dem heutigen Freitag wird eine Sammelbox in der Bäckerei Thanner und bei Moosmayers Hofladen mit Infos und Sammeltüten aufgestellt. Die KLJB und die Ministranten werden bei den Veranstaltungen des Musikvereins Rot am 3. November („Hillu’s Herzdropfa“) und am 4. November bei der Metzelsuppe mit einem Stand anwesend sein.

Ein altes Handys kann noch viel Gutes bewirken, teilen die beiden Jugendorganisationen mit. Denn die verbauten Rohstoffe wie Gold und Coltan können recycelt werden, und die noch nutzbaren Geräte werden zur Wiederverwendung aufbereitet. Ein Teil des Erlöses geht dann direkt an die missio-„Aktion Schutzengel“, die damit Familien in Not weltweit unterstützt.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo kämpfen bewaffnete Milizen um Bodenschätze. Dörfer werden überfallen, Menschen verschleppt und Frauen wird Gewalt angetan. Die grausamen Kämpfe haben etwas mit unseren Handys zu tun: Durch den illegalen Verkauf von Erzen wie Coltan finanzieren die Milizen ihren Krieg. Coltan sorgt dafür, dass Handys nicht überhitzen. Missio ruft deshalb Handy-Nutzer auf, an die Mobilfunkunternehmen zu appellieren, kein illegales Coltan aus der Konfliktregion zu verwenden.

„Unterstützen Sie diese Forderung mit Ihrer Unterschrift“, bitten die Jugendlichen. Auf den Laschen der Handy-Sammeltüten befindet sich ein entsprechender Vordruck.