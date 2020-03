Olga Scheps verzaubert Zuhörer in der Villa Rot

Die aus Russland stammende Olga Scheps spielte bei der Klaviermatinee in der Villa Rot ein hinreißendes Konzert und konnte mit ihrer Tastenkunst die Zuhörer überzeugen.

Zuerst spielte Scheps Ludwig van Beethoven, und zwar dessen Klaviersonate Nr. 7 D-Dur. Die Tempoforderung Presto kommt in einem Sonaten-Kopfsatz höchst selten vor, eröffnet mit starken Oktavengriffen, die sich schnell zu geschmeidigen Sechzehnteln auflösen, einen stets selbstbewussten Klangcharakter präsentieren. Dieser Satz ist länger als die anderen drei zusammen. Das folgende Largo ist eher ein schwermütiges Grave; kurze Triolen vermitteln behutsame Stimmungsaufhellungen, die rasch wieder versacken. Dann ein freundliches Menuett mit koketten Tempiwechseln. Das Werk schließt mit einem lebhaften Schluss-Allegro.

Robert Schumann komponierte die ersten vier Sätze seines „Faschingsschwank aus Wien“, op 26, ebendort, das Finale nach Heimkehr in Leipzig. Das Werk entstand im Jahr 1839 in zeitlicher Nähe zu den Romanzen, op. 28, sowie den Klavierstücken, op. 32. Die fünf Sätze legen den Charakter einer Sonate nahe, doch Schumanns Untertitel zeigen die Nähe zu seinen kurz zuvor entstandenen Zyklen wie „Carneval“ oder „Kreisleriana.“

Das eröffnende Allegro ist fröhliches Biedermeier mit liedhaftem Melos, mit marschmäßig stark betonten Tanzrhythmen synchronen Hüpfens in einem Ballsaal des frühen 19. Jahrhunderts. Die Romanze beschreibt zaghafte Gefühle, langsam, fast zögerlich mit ausgefüllten Ritardandi. Das tänzerische Scherzino präsentiert Olga Scheps mit nachdrücklichem Anschlag. Das Intermezzo öffnet die Schale pianistischen Schönklangs, das Rondo Allegro vermittelt beste Stimmung von Komponist und Pianistin, stürmt virtuos dem Finale zu.

Der Pianist Arcadi Volodos hatte sich den „Türkischen Marsch“ aus Mozarts Klaviersonate KV 331 vorgenommen und virtuos ausgebaut. Die Hauptmelodie umschwärmt er mit vielfältigen Verzierungen vom tiefsten Bass bis zum höchsten Diskant. Es wurde ein geniales Bravourstück, das Olga Scheps bei ihrem Auftritt meisterhaft interpretierte.

Erik Satie komponierte 1888 drei mit „Gymnopédie“ (jährliches Fest im griechischen Sparta) betitelte solistische Klavierstücke und prägte damit eine neue Bedeutung des Begriffs. Die drei Teile beschreibt der Komponist mit „Lent et triste, Lent et douloureux und Lent et grave“, und diese exquisite Klaviermusik mit schlichtem, aber eindringlichem Melos bietet, von Olga Scheps dargeboten, ein sehr divergentes Hörerlebnis.

„Wanderer-Fantasie“ ist der populäre Name für das op 15 (D 760) C-Dur von Franz Schubert vom November 1822. Zwischen den Sätzen besteht ein enger Zusammenhang; man könnte das Werk auch als große Sonate mit Exposition, Durchführung, Reprise und Coda deuten. Das Hauptmotiv erscheint im zweiten Satz in reiner Form, von Olga Scheps mit weiblicher Intuition und Empathie zelebriert, gemeißelt wie ein Menetekel. Schubert selbst gab zu, sein technisch anspruchsvollstes Werk selbst nie beherrscht zu haben: „Der Teufel soll dieses Zeug spielen!“ Nicht der Teufel, aber Franz Liszt spielte diese Komposition häufig. Und er war so beeindruckt von den Klangmöglichkeiten, die sich in der Wanderer-Fantasie verbargen, dass er zusätzlich eine eigene Version für Klavier und Orchester schrieb.

Olga Scheps verzaubert ihre Zuhörer, schenkt ihnen noch zwei Zu-gaben. Nach einem Nocturne von Chopin schließt sie ihr wunderbares Konzert mit einem hoch virtuosen Paradestück, das all ihre brillanten Fähigkeiten zum Leuchten bringt.