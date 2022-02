Museum Villa Rot stellt Teppiche in den Mittelpunkt

Anmeldungen für die Kinder-Preview am Samstag, 26. Februar, von 14 bis 16 Uhr sowie für die Vernissage am Sonntag, 27. Februar, 11 bis 17 Uhr, werden unter Telefon 07392/8335 oder per E-Mail an info@villa-rot.de entgegengenommen.

Die zweite von Thomas Schmäschke im Museum Villa Rot kuratierte Ausstellung trägt den Titel: „Mit den Füßen sehen – Der Teppich in der zeitgenössischen Kunst.“ Sie wird am Sonntag, 27. Februar, eröffnet.

Eine Ausstellung für (fast) alle Sinne – das versprechen die Veranstalter. Mit einer Einschränkung: Essen – und somit schmecken – sollte man die zur Schau gestellten Teppiche wohl besser nicht. Aber abgesehen von gustativen Reizen kann die Ausstellung „Mit den Füßen sehen – Der Teppich in der zeitgenössischen Kunst“ mit allen Sinnen wahrgenommen werden. „Sie bietet darüber hinaus in der Qualität und Vielfalt den wohl breitesten Überblick künstlerischer Positionen zum Thema Teppich im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren“, heißt es in der Pressemitteilung des Museums.

Teppiche sagen etwas über Menschen aus

Es gibt ihn in allen erdenklichen Farben, Formen und Variationen: Hochflor, Perser, Fell, orientalisch, handgeknüpft, gewoben oder maschinell produziert. Das älteste erhaltene Exemplar eines geknüpften Teppichs ist der Pasyryk-Teppich. Dieser entstand um 500 vor Christus wahrscheinlich in Westasien und wurde im Pasyryktal (Südsibirien) geborgen. Die lange Geschichte des Teppichs ist stets eng mit der Geschichte des Menschen verknüpft gewesen: Sie sagt beispielsweise etwas über unsere Sesshaftigkeit, unser Verhältnis zum Raum oder auch über unsere Gastfreundschaft aus.

Neben dem Aufzeigen der historischen und gesellschaftlichen Knotenpunkte will die Ausstellung vor allem eines ermöglichen: ein sinnliches Erlebnis für alle. Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit einem Medium auseinander, mit dem wir wohl alle eine Erinnerung verbinden. In der Ausstellung können diese Erinnerungen freigesetzt oder auch durch neue Perspektiven erweitert werden. Auf diese Weise bleiben die Exponate nicht nur als leblose „Dinge“ identifizierbar, sondern bilden den Ausgangspunkt, um Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges zu reflektieren.

Vertrautes mit Unbekanntem verknüpfen

„Es ist bezeichnend, dass gerade in den letzten Jahren eine Vielzahl an Künstlerinnen und Künstler (wieder) auf das Medium Teppich zurückgreift“, schreiben die Veranstalter. „Gerade in Zeiten, die als besonders wechselhaft empfunden werden, berufen wir uns auf ein Inventar von Altbekanntem.“ Gleichzeitig entwickelten die Kunstschaffenden auch eine neue Bildsprache und verknüpfen Vertrautes mit Unbekanntem, woraus eine ganz eigene Mischung entsteht. In diese Lücke zwischen Erfahrungsschatz und Neuorientierung sollen die Betrachter hineinstoßen und vor Ort eine ganz eigene und sinnliche Wahrnehmung entfalten.

Zur Ausstellung erscheint ein gebundener Hardcover-Katalog.

Folgende Künstlerinnen und Künstler sind an der Ausstellung beteiligt: Faig Ahmed / Ramazan Can / Zuzanna Czebatul / Pia Ferm / Lucy Ann Guth / Noémi Kiss / Debbie Lawson / Littlewhitehead / Veronika Mangold / Sophie Ringgenburger / Salah Saouli / Farkhondeh Shahroudi / Slavs and Tatars.

Darüber hinaus zeigt das Museum Villa Rot den Roten Teppich aus dem Haus der Geschichte in Bonn, über den schon Charles de Gaulle, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Queen Elizabeth II und viele weitere berühmte Staatsoberhäupter geschritten sind.