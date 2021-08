Martin Stadtfeld und Maurice Steger bezaubern das Publikum in der Villa Rot

Was will der begeisterte Kammermusikfan mehr? Mit dem Pianisten Martin Stadtfeld und dem Flötisten Maurice Steger haben zwei hochmotivierte, virtuos spritzig interpretierende Musiker ihr Publikum in der Villa Rot bezaubert – und das gleich zweimal, denn zum Schutz vor Corona wurde der Saal jeweils nur mit der halben Personenzahl belegt.

Werke von Händel, Bach und de Boismortier

Es war ein Konzerterlebnis der ganz besonderen Art, schreiben die Veranstalter. Ist doch die Kombination von Klavier und Blockflöte selten zu hören. Auf dem Programm standen Werke von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, zum Teil bearbeitet von Martin Stadtfeld, sowie eine Sonate des französischen Komponisten J. Bodin de Boismortier.

Nicht nur ihr harmonisches und doch stets Spannung bewahrendes Zusammenspiel vereinte die Musiker, sondern auch ihr außergewöhnliches Feingefühl für Musik, die spürbare Herzenssprache sowie ihre kecke und doch mit dem Schöpfer des Werks respektvoll umgehende Interpretation.

Wunderbar charismatisch auch in der Moderation

Jeder für sich überzeugte mit höchst virtuoser Technik und intensiver Tongebung am Instrument. Wunderbar charismatisch zeigten sich beide auch in der charmanten und informativen Moderation.

Intendant Klaus Rumpelhardt sowie das Team des Museums Villa Rot als Veranstalter freuen sich, dass immer mehr Musikerinnen und Musiker sich bereiterklären, ihr Programm zu moderieren: „Dies trägt doch zu mehr Nähe zum Publikum bei“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Schließlich sei es seine einmalig intime Atmosphäre, die den Ort so beliebt mache.