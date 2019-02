„Jazz ohne Grenzen“ hieß es am Sonntagmittag in der Villa Rot. Unter dem Motto „Knudsen – Streit mit Fessele“ begeisterten mit Lea Knudsen, Joe Fessele und Norbert Streit drei herausragende Künstler das Publikum. Getreu dem Titel reichte die Bandbreite der Programmauswahl quer durch die unterschiedlichsten Stilrichtungen. Egal ob mit Jazz, Soul, Blues, Latin oder Swing, die drei Künstler schafften es immer wieder, das Publikum mitzureißen. Gefühlvolle Balladen wechselten sich mit schwungvollen Rhythmen ab. Oft gab es Zwischenapplaus für die beachtlichen Leistungen der drei Akteure.

Bereits seit zehn Jahren erfreue Joe Fessele mit verschiedenen Gästen alljährlich die Besucher in der Villa Rot, verriet Silke Spitz vom Freundeskreis der Villa Rot. „Die machen so Spaß, das ist unser Lieblingstrio“, versprach sie den Zuhörern gute Unterhaltung bei der Jazzmatinee. Das Trio war bereits im vergangenen Jahr in der Villa zu Gast gewesen. Und sie sollte recht behalten. Eine lockere, heitere Atmosphäre erfüllte den Raum. „Wo Musik genossen wird, da gibt es keine Grenzen“, prophezeite Spitz den Gästen, und so nahmen die drei Musiker die Zuhörer mit auf eine Reise quer über den Erdball. Hatte die Reise in London begonnen, führte sie über Spanien, die USA, Brasilien, Tunesien und Kuba nach Bihlafingen. Ja richtig, Bihlafingen. Denn die drei Musiker hatten sich noch eine kleine Überraschung überlegt. Eine Strophe des Liedes „Da werd ich sein“ wurde passend zu Laupheims Umgebung umgetextet.

„Ich habe ganz viele nette, lächelnde und wippende Gesichter gesehen, das tut unheimlich gut“, bedankte sich Lea Knudsen am Ende des Konzertes bei den Besuchern. Die quirlige Sängerin mit dänischen Wurzeln trat an diesem Sonntagmittag immer wieder in Interaktion mit dem Publikum. Mal waren es heitere Anekdoten, mal kokettes Spiel mit den zwei männlichen Kollegen oder auch einfach fundierte Hintergrundinformationen zu den Stücken. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Charme brauchte sie nicht lange, um das Publikum zum Mitklatschen oder Schnippen zu animieren. Sie schaffte es fast spielerisch, den Stücken wahre Ausdruckskraft zu verleihen, egal ob schwungvolle Rhythmen oder sanfte Balladen ihr Können verlangten.

Immer wieder trat Lea Knudsen auch in Interaktion mit Norbert Streit, der als Saxophonist, Sänger, Flötist und Perkussionist agierte. Sein herausragendes Spiel, vor allem auf dem Saxophon, riss das Publikum mit. „Jetzt wird es heiß, Norbert macht einen Wahnsinns-Blues“, versprach Lea Knudsen im Vorfeld des Stückes „Stormy Monday Blues“. Und Norbert Streit zeigte sich bestens aufgelegt. Glänzend aufgelegt war auch Joe Fessele am Piano. Beinahe mühelos bewegte er sich zwischen den Stilrichtungen hin und her.

Bei strahlendem Sonnenschein brachten die drei Musiker die Wärme der Wintersonne in die Herzen der Zuhörer. Man merkte, dass da drei Künstler auf der Bühne standen, die einfach Spaß und Freude an dem hatten, was sie auf hohem Niveau taten.