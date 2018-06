Ignaz Igel hängt in einer Zeitschleife fest

Die Theatergruppe Rot-Bühler Kulissaschloifer meldet sich zu Ostern wieder zurück: Nach zweijähriger Bühnenabstinenz möchten sie ihren Fans und Freunden mit einem ländlichen Schwank in drei Akten einen vergnüglichen Abend bereiten. Die Kulissaschloifer mit ihrem Vorsitzenden Martin Schmid haben sich für ein besonderes Spektakel mit dem etwas dubiosen Titel „Brezgaknödl-Deschawü“ entschieden.

Dementsprechend verzwickt geht es auf den Bühnenbrettern in der Turnhalle in Rot zu. Was für ein perfides Spiel einige Zeitgenossen da treiben, erkennt das geneigte Publikum im Saal erst im zweiten Akt. Die acht Darsteller – vier Damen und vier Herren – haben sich in zahlreichen Proben auf ihren Auftritt vorbereitet, der Vorhang kann sich zur Premiere am Ostersonntag öffnen.

Ort der Handlung ist das Arbeitszimmer des verarmten Heimatroman-Schreiberlings Ignaz Igel (Michael Denzel), der seine geistigen Ergüsse auf einer mechanischen Schreibmaschine zu Papier bringt. Alles beginnt eigentlich ganz schön für den Witwer, er bekommt andauernd seine Leibspeise Brezgaknödl von seiner Schwägerin und Haushälterin Elfriede (Monika Harder) aufgetischt. Doch langsam hängen ihm die Klöße zum Hals heraus. Immer wieder muss er ein und denselben Tag erleben. Er hängt offenbar in einer Zeitschleife. Bald glaubt er, dass er spinnt, denn täglich erscheinen die gleichen Dorfbewohner, die laufend die exakt gleichen Fragen stellen – und immer wieder gibt es Brezgaknödel und nochmals Brezgaknödel.

In Zeitsprüngen setzt sich die Geschichte fort und ist unterhaltsam. So muss der geplagte Schriftsteller Ignaz Igel jeden Tag erneut „Nein“ sagen zu den Hochzeitsplänen seiner bissigen Tochter Hanni (Marina Denzel) und zu den hochtrabenden Plänen des Dorfes. Das will nämlich Ignaz´ schöne Schlüsselblumenwiese erwerben. Bildet er sich das alles nur ein, oder stimmt das doch? Oder treibt man ihn gezielt in den Wahnsinn, der Methode hat? Fragen über Fragen.

Auch die Familie, sein bester Spezl, der reiche Hopfmoser (Dietmar Otto) und Dorfstenz Flori (Matthias Härle), haben einen hinterlistigen Plan. Langsam aber sicher droht das ganze Szenario völlig aus dem Ruder zu laufen. So mancher der Beteiligten nutzt das Ganze für seine Zwecke. Da mischen auch der sympathische Nichtstuer Fips (Robert Denzel), die neugierige Kirchenchorleiterin Veronika Betzinger (Manuela Gretzinger) und die rührige und scheinheilige Dorfratsche Walburga Kirchenmayr (Michaela Hunger) nach Kräften mit ...

Die Aufführungen in der Turnhalle in Rot finden am Ostersonntag, 20. April, und am Samstag, 26. April, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle in Rot. Für die Premiere gibt es nur noch wenige Karten an der Abendkasse. Platzkarten für die zweite Vorstellung sind bei der Bäckerei Thanner, aber auch an der Abendkasse erhältlich. Zur Generalprobe am Samstag, 19. April, 14 Uhr, sind die Kinder bei freiem Eintritt als Zuschauer eingeladen.