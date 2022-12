Goldmund eröffnet den Konzertreigen

Das Museum Villa Rot in Burgrieden-Rot ist nicht nur ein Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst, sondern auch ein Haus der Musik. In seiner Kammermusikreihe des Jahres 2023 wartet das Museum wieder mit exzellenten internationalen Musikerinnen und Musikern auf.

„Mögen auch Ihnen die Konzerte in diesen unruhigen Zeiten eine Quelle des Glücks und der Zuversicht sein“, wird Klaus Rumpelhardt, Intendant der Konzerte der Villa Rot, in der Pressemitteilung des Museums zitiert. Eröffnet wird der Konzertreigen des neuen Jahres mit dem Goldmund Quartett am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr mit folgendem Programm: Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge BWV 1080, Alfred Schnittke, Streichquartett Nr. 3, und Ludwig van Beethoven,. Streichquartett Nr. 13 in B-Dur op. 130.

Schon in früheren Jahren waren die vier jungen Herren des Streichquartetts Goldmund in der Villa Rot zu Gast und begeisterten mit ihrer spritzigen Virtuosität das Publikum. Eine Besonderheit gibt es dabei noch: Raphael Paratore, Cellist von Goldmund, spielt das historische Cello des Museumsstifters Hermann Hoenes. Es wurde 1745 von Paolo Testore in Mailand gebaut und befindet sich in der Sammlung der Hoenes-Stiftung, die es alle fünf Jahre neu verleiht an junge aufstrebende Cellisten. Das Testore Cello zeichnet sich durch einen wunderbar weichen Klang aus.

Weitere Konzerttermine und Interpreten in der Villa Rot sind: Sonntag, 26. März, 11 Uhr, Sophie Pacini (Klavier); Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr, Noa Wildschut (Violine) und Elisabeth Brauß (Klavier); Sonntag, 24. September, 11 Uhr, Leonkoro Quartet (Streichquartett); Sonntag, 10. Dezember, 11 Uhr, AOI Trio (Klaviertrio).

Das langjährige Stammpublikum sowie immer neue Konzertbesucher würden neben der hohen Qualität der Solisten und Ensembles vor allem auch die intime Atmosphäre des Konzertraums schätzen, in der jede Regung und jeder Atemzug der Künstler wahrzunehmen ist und die den Konzertbesuch zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss an jedes Matinée-Konzert haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den musikalischen Genuss durch einen kulinarischen zu vervollkommnen: Als Kooperationspartner des Museums bietet das Hotel Oberschwäbischer Hof in Schwendi nach Voranmeldung ein Après-Matinée-Menu ün.