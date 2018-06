Gemeinde leitet Hochwasserschutz in die Wege

Um die Überflutungen in Rot in den Griff zu bekommen, ist der Bau eines Rückhaltebeckens oberhalb der Tennisplätze im Außengebiet „Rotbächle“, erforderlich. Starkregenereignisse haben wiederholt die Sportanlage am Riedweg zerstört. Aber auch innerorts kommt es dadurch immer wieder zu Schäden. Gleich zum Jahresbeginn 2017 hatte der Gemeinderat die von der Verwaltung in Auftrag gegebene Planung und Kostenberechnung des Ingenieurbüro „ES Tiefbauplanung“ in Mittelbiberach im Grundsatz gebilligt. Der Plan wurde so konzipiert, dass sich nach menschlichem Ermessen auch bei sehr starken Niederschlägen und ungünstigen Randbedingungen, wie etwa gefrorener, undurchlässiger Boden, derart folgenschwere Überschwemmungen nicht wiederholen.

Parallel zur Billigung dieser Hochwasserschutzmaßnahme stellte die Verwaltung einen Zuschussantrag beim Land Baden-Württemberg. Die Realisierung des Bauwerks wurde damals für Herbst dieses Jahres geplant. Der Termin der Ausschreibung der Baumaßnahme wurde nun aus Zuschuss-technischen Gründen verschoben. So wie es jetzt aussehe, könne man außer vom Ausgleichsstock auch Geld von der Fachförderung bekommen, hieß es. „Und das sollten wir uns nicht entgehen lassen und auch da einen Antrag stellen“, sagte Bürgermeister Josef Pfaff in der öffentlichen Sitzung am Montag.

Er bedauerte, dass man dadurch den Baubeginn von ursprünglich Herbst 2017 auf Sommer 2018 verlegen müsse. Aber, der zu erwartende Zuschuss von immerhin 100 000 bis 150 000 Euro sei es wert, noch etwas mit der Ausschreibung der Bauarbeiten abzuwarten. Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat im Anschluss an eine längere Sachdiskussion der Vertagung des Vorhabens zu, was bedeutet, dass es in der Montagssitzung deshalb auch zu keinem Ausschreibungsbeschluss kam. Vor der Abstimmung hatte Diplom-Ingenieur Erwin Schmid noch einmal seinen fertigen Plan dem nicht vollzähligen Gremium vorgestellt und Fragen beantwortet.

Zur Kostenberechnung führte er aus, dass die Gesamtkosten brutto rund 318 000 Euro betragen würden. Davon entfallen auf die Erdarbeiten, Becken und Damm 215 000 Euro, Kanal, Bauwerk und Überlauf schlagen mit 56 000 Euro zu Buche, der Rest in Höhe von 47 000 Euro erfordert der Straßenbau (Straße anheben und Anpassung an den Bestand). Das gesamte Einzugsgebiet umfasst mit rund 2,9 Quadratkilometer knappe drei Hektar. Das Volumen des Hochwasser-Rückhaltebeckens beträgt bei Volleinstau 15 000 Kubikmeter. (te)