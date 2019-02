Erfolg im Wertungsspiel krönt das Jahr

Neben dem Abschied des Vorsitzenden Viktor Maier und der Umstrukturierung des Vorstands (die SZ berichtete) standen bei der Hauptversammlung des Musikvereins Rot der Jahresrückblick sowie vereinsinterne Ehrungen im Blickpunkt. Mehrere Mitglieder wurden für 45-jähriges Musizieren ausgezeichnet.

Nach drei sehr arbeitsintensiven Jahren sei 2018 ein relativ ruhiges Jahr gewesen, sagte Viktor Maier in seinem Rechenschaftsbericht. Der Musikverein könne aber auf einige musikalische Höhepunkte stolz sein. Das Frühjahrskonzert mit der Jugendkapelle Rottal und auch das Kirchenkonzert mit der Chorgemeinschaft Frohsinn seien sehr gut beim Publikum angekommen. Einen bisher einmaligen Erfolg in der Vereinsgeschichte habe der Musikverein beim Wertungsspiel in Kirchen im Rahmen des Kreismusikfestes Ulm-Alb-Donau verbuchen können. In der Kategorie „schwer“ in der Oberstufe wurden die Beiträge mit der Note „hervorragend“ bewertet. Eine intensive Vorbereitung sei dem vorausgegangen. Viktor Maier bedankte sich bei allen Musizierenden und bei Dirigentin Elisabeth Maier für ihren Einsatz. „Den Erfolg haben wir uns verdient.“

Auch die weiteren Veranstaltungen, wie die Metzelsuppe mit Kabarett und das Gartenfest, seien sehr gut verlaufen, so Maier. Der Musikverein hat im vergangenen Jahr 14 weltliche und zehn kirchliche Auftritte absolviert. Bei Wanderungen, Hocketen und einem Ausflug kam auch die Pflege der Kameradschaft nicht zu kurz.

Aufgrund etlicher Investitionen im vergangenen Jahr, wie die Probeheimrenovierung und die Anschaffung einer neuen Tuba, wies der Bericht der Kassiererin Irmgard Niess ein Minus aus. Schriftführerin Rosa Russ blickte auf die Aktivitäten des Vereins im Detail zurück und hatte auch ein paar Zahlen parat. Der Musikverein Rot hat 221 Mitglieder, davon sind 53 aktive Musiker. 18 Jugendliche befinden sich in der Ausbildung.

Über deren Aktivitäten berichtete Nicole Kutz, die gemeinsam mit Tobias Moosmayer das Jugendleiterteam bildete. Im Jahr 2018 sei das Vororchester Rot mit den Vereinen aus Burgrieden, Bußmannshausen und Hörenhausen zusammengelegt worden. Es heißt nun Vororchester Rottal. Es wird von Tobias Moosmayer geleitet und hatte fünf Auftritte. Auch die 40-köpfige Jugendkapelle Rottal unter Leitung von Martina Lupschina zeigte ihr Können bei acht Veranstaltungen. Nicole Kutz wechselte in die Vorstandschaft. Ihre Aufgaben übernehmen Pauline Miller und Jonas Ruchti, die nun gemeinsam mit Tobias Moosmayer das Jugendleiterteam bilden.

Stolze Dirigentin

Lobende Worte für ihre Blaskapelle fand Dirigentin Elisabeth Maier. Am Erfolg beim Wertungsspiel sei über Jahre gearbeitet worden. „Ich bin stolz auf euch.“ Auch mit den Auftritten beim Frühjahrs- und beim Kirchenkonzert zeigte sie sich sehr zufrieden. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 78 Prozent. Die besten Probenbesucher erhielten ein Geschenk. Keine Probe gefehlt hat Viktor Maier, Eva-Maria Romer und Claudia Romer fehlten nur zweimal.

Bürgermeister Josef Pfaff bedankte sich beim Musikverein für seinen kulturellen Beitrag in der Gemeinde. „Der MV Rot ist top in Form.“ Das sei auch der Verdienst des Vorsitzenden Viktor Maier. „Wir haben immer gut zusammengearbeitet.“

Viktor Maier nahm die vereinsinterne Ehrung langjähriger Aktiver und Funktionäre vor. Für zehn Jahre Mitarbeit in der Vorstandschaft wurden Matthias Härle und Simon Heffner geehrt. Eine Ehrung für 15 Jahre aktives Musizieren im Verein erhielt Nico Rueß. Bereits seit 35 Jahren ist Harald Dammann aktiver Musiker beim MV Rot. Seit 45 Jahren musizieren Wolfgang Hörmann und Erhard Moosmayer. Rosa Russ wurde für 45 Jahre aktives Musizieren und für 30 Jahre Mitarbeit in der Vorstandschaft geehrt. Rosa Russ, Lothar Miller (24 Jahre in der Vorstandschaft) und Doris Häring (42 Jahre in der Vorstandschaft) wurden von Viktor Maier in Würdigung ihrer langjährigen Verdienste aus der Vorstandschaft verabschiedet.