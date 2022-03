Chiaroscuro Quartet spielt Musik der Klassik und Frühromantik in der Villa Rot

Das Chiaroscuro Quartet gastiert am kommenden Sonntag, 3. April, in der Villa Rot. Das Konzert beginnt um 11 Uhr.

Das Chiaroscuro Quartet, das sind Alina Ibragimova (Violine), Pablo Hernán Benedí (Violine), Emilie Hörnlund (Viola) und Claire Thirion (Violoncello). Dieses internationale Ensemble spielt Musik der Klassik und Frühromantik auf Darmsaiten und mit historischen Bögen. Der einzigartige Klang des Quartetts – von The Observer als „ein Schock für die Ohren der besten Art“ beschrieben – wird von Publikum und Kritikern in ganz Europa hochgelobt.

International renommiert

Das Streichquartett war 2013 Preisträger des Förderpreises Deutschlandfunk/Musikfest Bremen und erhielt 2015 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen renommierte Künstler wie beispielsweise Trevor Pinnock, Jonathan Cohen und Christian Poltera. Mit Begeisterung aufgenommen wurden jüngst die Debütkonzerte im Wiener Konzerthaus, in der Philharmonie Warschau und in der Carnegie Hall New York. Weitere Höhepunkte waren unter anderem das Edinburgh International Festival, das Concertgebouw Amsterdam, die Londoner Wigmore Hall, das Auditorio Nacional de Música Madrid, das Auditorium du Louvre Paris und das Beethoven Haus Bonn.

Schubert, Mayer und Beethoven

Das Kammermusikpublikum des Museums Villa Rot darf sich auf eine virtuos-spritzige Darbietung freuen. Auf dem Programm des Konzerts stehen Franz Schuberts Streichquartett g-Moll D 173, Emilie Mayers Streichquartett g-Moll op. 14 und Ludwig van Beethovens Streichquartett F-Dur op. 59,1 „Razumovsky“.