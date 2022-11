Betrunkener verschuldet Auffahrunfall

Ein 40-Jähriger hat bei einem Unfall in Burgrieden-Rot am Montag leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr war der Mann mit einem Fiat auf der L263 von Rot in Richtung Burgrieden unterwegs, als er wegen einer Baustelle in Burgrieden anhalten musste. Das erkannte ein 58-Jähriger im Auto hinter ihm zu spät. Er fuhr mit einem VW in das Heck des 40-Jährigen, sodass es zu den leichten Verletzungen kam. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 58-Jährige betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Fiat auf 2500 Euro, am VW auf 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW.