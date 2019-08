Bei einem Gläschen Martini in der Eisdiele hat es gefunkt

In der damaligen Eisdiele „Cortina“ in Laupheim haben sich Attilio Marchesin und Irmgard Leib Mitte 1968 zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen. Und es hat sofort gefunkt. Bei einem Glas Martini kommen sich die Oberschwäbin aus Rot und der aus der italienischen Kleinstadt Santo Stino di Livenza stammende Attilio näher. Ihm haben es besonders die blauen Augen von Irmgard angetan, ihr imponiert die Ausstrahlung des smarten Italieners. „Ich war noch nicht lange in Deutschland, der deutschen Sprache kaum mächtig und schon lernte ich die Frau meines Lebens kennen und lieben.“ Ein Jahr später (1969) treten die Verliebten vor den Altar der Pfarrkirche Sankt Georg in der Heimatgemeinde der Braut, und geben sich das Ja-Wort.

Inzwischen sind 50 Jahre ins Land gegangen – eine schöne gemeinsame Zeit in Eintracht und Harmonie, in Freude, aber auch in Trauer und Leid infolge des frühen Todes des jüngeren der beiden Söhne und der längeren lebensbedrohlichen Krankheit der Ehefrau.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Attilio noch gerne an den Moment der ersten zufälligen Begegnung. Ebenso präsent ist dem „schwäbischen Italiener“, wie sich Attilio selbst gerne bezeichnet, die erste Begegnung mit den Eltern seiner Auserwählten. Es war die Zeit der Gastarbeiter und auch der Vorurteile gegenüber diesen Menschen aus dem Süden. „Ich habe damals ja nur wenige Worte Deutsch gesprochen, mit einem riesigen Rosenstrauß ließ ich dafür Blumen sprechen.“ Damit war das dickste Eis gebrochen, fortan gehörte Attilio Marchesin zur großen Familie Leib.

1986 konnte das Ehepaar das ehemalige Bahnhofsgebäude in Rot, in dem zuvor die Eltern von Irmgard gelebt hatten, kaufen. Mit viel Liebe und finanziellem Aufwand bauten die Marchesins das Gebäude zu einem gemütlichen Eigenheim um und hübschten den Außenbereich mit großem Aufwand auf. „Unser gemeinsames Hobby ist der Garten“, versichert das Ehepaar.

Eine besondere Leidenschaft Attilios ist seit jeher der Fußball, vorrangig der FV Rot. Geprägt von seiner aktiven Zeit als Fußballer in seiner italienischen Heimat, arbeitete er mit Engagement auch beim Fußballverein Rot bei Laupheim in verschiedenen Funktionen mit, etwa als Trainer der A-Jugend – die sogar einmal Meister wurde – und sechs Jahre als Abteilungsleiter. Mit seiner Mitgliedschaft unterstützt der 73-jährige Attilio weitere Vereine. „Ich habe mir schon in jungen Jahren vorgenommen, Gutes zu tun, solange ich lebe.“

Nach der Schulzeit in Rot versah die heute 71-Jährige Irmgard Marchesin einige Jahre den elterlichen Haushalt und arbeitete dann 23 Jahre als Post-Zustellerin. Ebenso lange war die „Jubelbraut“ im Reinigungsdienst im Krankenhaus tätig.

Nach einem halben Jahrhundert blicken die Marchesins auf ein erfülltes Leben in einer funktionieren Ehegemeinschaft zurück, wobei Ehemann Attilio betont, dass „ich mir trotz mancher Nackenschläge einen starken Glauben und Gottvertrauen bewahrt habe.“ Dafür wollen die Eheleute in einem Gottesdienst mit Gastpriester Michel Libambu, Urlaubsvertreter in der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“, am Samstag, 31. August, um 13.30 Uhr, in der Pfarrkirche Sankt Georg Rot, dankbar sein. Die örtliche Chorgemeinschaft und ein Bläserensemble des Musikvereins Rot gestalten die heilige Messe mit.