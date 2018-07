46 Jugendliche empfangen das Sakrament der Firmung

Weihbischof Thomas Maria Renz hat am Samstag 46 Jugendlichen das Sakrament der Firmung gespendet. Die Jugendlichen und ihre Familien kamen nach Rot, um unter dem Motto „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ (Mt 6,19-21) ihren Firmgottesdienst zu feiern.

Zwar regnete es, doch konnten die Jugendlichen in eine schön geschmückte und voll besetzte Kirche einziehen. Im Gottesdienst gab es eine Schatzkiste, aus der aber nicht Gold und Edelsteine hervorgeholt wurden, sondern ein großes rotes Herz. Denn, so die Botschaft des Gottesdienstes, wer sich in die Spur Jesu begibt, begreift, dass es ihm nicht ums Glänzen ging, sondern darum, den Willen Gottes zu tun. Am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit wählte er deshalb ein Programm, das für alle Christen Maßstab sein will: den Armen zu helfen, zerbrochene Herzen zu heilen, Gefangenen Entlassung und allen Menschen Freude zu bringen. So baten dann auch die Jugendlichen um die Hilfe des Heiligen Geistes für ihr Leben.

Weihbischof Renz, der in seiner Predigt den Jugendlichen schon Mut gemacht hatte, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen, sich zu entscheiden und als Christ Jesus nachzufolgen, nahm sich dann trotz der großen Zahl der Firmbewerber für alle Zeit und sprach sie während der Firmspendung ganz persönlich an. Der Gottesdienst wurde von Orgelspiel und der Gruppe „Homeland Band“ musikalisch sehr ansprechend und einfühlsam begleitet. Anschließend gab es einen Empfang, bei dem die Jugendlichen den Gruppenleitern zum Dank eine Rose überreichten.

Aus Achstetten erhielten das Sakrament der Firmung: Tim Bailer, Hannah Baur, Kathrin Baur, Katja Braun, Carmine Filosa, Dominik Göbel, Muriel Grafwallner, Mario Jäger, Fabian Knehr, Marius Knoll, Romy Kuhn, Marco Pohl, Carl Graf Reuttner, Carolin Rothenbacher, Sarah Schwarz. Aus Bronnen: Lisa Hausknecht. Aus Stetten: Miriam Amann,Thomas Amann, Philipp Amann, Sebastian Braun, Emelie Endlichhofer, Simon Engelhart, Daniel Jäger, Jessica Kania, Lena Kerler, Angelina Lamp, Julia Weber. Aus Bihlafingen: Jonathan Janz, Maximilian Pickert, Jessica Wörz. Aus Burgrieden: Lara Bürk, Niklas Buchholz, Zoe Däubler, Simon Feger, Stefan Geist, Sonja Götz, Felix Nieß, Alisa Laib, Robin Oechsle, Anita Schlau. Aus Rot: Katharina Hunger, Lukas Rehmann, Maria Maier. Aus Laupheim: Noah Bloching, Leo Holzum, Jan Link.