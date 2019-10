Wendelinusfest in der Wallfahrtskirche

Der über die Region hinaus bekannte Wendelinusritt von Gutenzell nach Niedernzell und das alljährlich stattfindende Wendelinusfest – am Namenstag des beliebten Volksheiligen – geben beredtes Zeugnis von der Verehrung des Patrons der Bauern und Hirten, Schäfer und des Viehs. Das Gedächtnis an ihn feierte die Bühler Kirchengemeinde zusammen mit zahlreichen Pilgern aus dem Umland in der vollbesetzten Pfarr- und Wallfahrtskirche.

Dem Anlass entsprechend begrüßte Organist Max Ludwig mit dem Lied „Ein schöner Tag“ der Künstlerin Lena Valaitis die mitfeiernde Gemeinde und die Geistlichkeit, die begleitet von Ministranten in die Kirche einzog. Traditionell folgte das Wendelinuslied aus dem schon etwas abgegriffenen Pilgerbüchlein: „Sankt Wendelin, du Gottesfreund“.

Besinnung aufs Christentum

Die Freude stand Pfarrer Stefan Ziellenbach ins Gesicht geschrieben, als er die Wallfahrer begrüßte. „Es ist schön, eine volle Kirche zu haben. Miteinander ein Kirchenpatrozinium wie hier in Bühl zu feiern, heißt auch, sich seiner christlichen Wurzeln zu besinnen“, sagte er. Mit weiteren schönen vierstimmigen Chorliedern verlieh der Kirchenchor Bühl unter der Leitung von Ferdinand Thanner dem Festgottesdienst eine feierliche Note. Diesen Beitrag zum Bühler Kirchenpatrozinium würdigte der Pfarrer in seinem Dankeswort.

„Was führt uns heute nach Bühl in die Kirche?“ – diese Frage stellte Stefan Ziellenbach an den Beginn seiner tiefgreifenden Festansprache. Der Prediger zeichnete die Lebensgeschichte von Wendelinus nach, der als iroschottischer Königssohn laut Legende um das Jahr 550 zur Welt kam und in eine Zeit des Umbruchs, mit Kriegen und Machtkämpfen, hineingeboren wurde. Noch in jungen Jahren erkannte Wendelin, dass er für ein Leben in der Rolle als Adeliger nicht taugte. „Ich verzichte auf ein Leben in Wohlstand, Macht, Bedeutung und Geld“, soll er gesagt haben. An diesem Punkt angekommen sah der Prediger den Beginn der Heiligen-Legende, die davon erzählt, dass der zu seiner Zeit außerordentlich großgewachsene (1,85 Meter) Wendelin seinen Lebensunterhalt zunächst als Schweinehirte im Dienste eines Adeligen bestritt. Diese Arbeit gefiel ihm, und er verrichtete sie so gut, dass er auch bald die Aufgabe eines Viehhirten übernehmen durfte. Nach einem für den Gutsherren nicht erklärbaren Zwischenfall erkannte dieser, dass Wendelin ein besonderer Mensch sein muss. Der Adelige erfüllte Wendelin einen großen Wunsch und erbaute ihm in der Nähe des Gutes eine Einsiedlerzelle.

Hier lebte er in Frieden und Gebet, bis die Mönche des nahegelegenen Klosters Tholey ihn zum Abt des Klosters ernannten. Sein Sachverstand, seine Intelligenz und sein unglaubliches Charisma, betonte Pfarrer Ziellenbach, hätten dazu beigetragen, dass Wendelinus später zum Volksheiligen erhoben wurde. „Diese Geschichte ist auch eine bedeutsame Geschichte in unserer Zeit.“ Der Prediger legte den Zuhörern nochmals ans Herz, dass sie ihre Wurzeln nie vergessen sollten, gerade in der heutigen Zeit, die sich in ungeordneter Weise gewandelt habe. Einer abendlichen Dankandacht mit Einzelsegen schloss sich der Gemeindeabend im früheren Schulhaus an.