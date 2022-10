Kirchengemeinde Bühl feiert den Heiligen Wendelin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell feiert die Kirchengemeinde Sankt Wendelinus Bühl am 20. Oktober ihr Kirchenpatrozinium, gleichgültig auf welchen Wochentag der Namenstag fällt. So fand auch diese Jahr ein Festgottesdienst statt, den Pfarrer Stefan Ziellenbach zusammen mit Pater Mathew Edackancheriyil zelebrierte. Vor etlichen Pilgern auch aus der Umgebung zog Pfr. Ziellenbach in seiner tiefgreifenden Predigt Parallelen von der heutigen schwierigen Zeit zum Leben des Heiligen Wendelin im 6. Jahrhundert. Auch damals stellten sich die Menschen die Frage, wo sie Halt finden können. Und genau wie damals, kann das Leben des Heiligen auch heute Vorbild sein. Besinnung aus das Wesentliche und Kraft tanken für die Seele im Glauben waren hier die Stichtworte.

Mit schönen vierstimmigen Chorliedern verlieh der Kirchenchor Bühl unter der Leitung von Ferdinand Thanner dem Festgottesdienst eine besondere Feierlichkeit.

Der Gottesdienst bot gleichzeitig den würdigen Rahmen für eine Verabschiedung: Karl Thanner gab nach 40 Jahren das Amt des Kirchpflegers ab. Die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Monika Bräuninger, würdigte in ihrer Ansprache die Verdienste Thanners in dieser langen Zeit und brachte den Dank der gesamten Kirchengemeinde mit einem kleinen Präsent zum Ausdruck. Sichtlich gerührt nahm Karl Thanner den Dank entgegen. Er bleibt der Gemeinde als Mesner, gute Seele und tatkräftig anpackende Hand rund um Kirche, Pfarrhaus und Friedhof erhalten. „Du bist unsere Gute Seele und ich weiß, dass wir immer auf dich zählen können,“ so die Vorsitzende Monika Bräuninger.

Nachfolgerin in der Kirchenpflege ist Frau Ute Götz aus Burgrieden. Sie hat seit dem 1. Mai 2022 das Amt der Gemeinschaftlichen Kirchenpflegerin in der Seelsorgeeinheit Unteres Rottal übernommen und betreut vorerst die Gemeinden Achstetten, Stetten und Bühl bei der Wahrnehmung der örtlichen Verwaltung. Die anderen Gemeinden werden im Laufe der Zeit dazukommen.