HSG feiert Achtungserfolg

Die C-Jugend der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen hat in Bühl bei Baden-Baden um den Baden-Württemberg-Pokal der drei Handballverbände Baden, Südbaden und Württemberg. Den Pokal holte sich Balingen, die HSG wurde hinter Pforzheim Dritter. Im ersten Spiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen, den badischen Meister, hielt die HSG die Partiel bis zum 5:5 ausgeglichen. Danach machte sich die körperliche Überlegenheit der Pforzheimer bemerkbar. Im zweiten Abschnitt zogen die Nordbadener davon und siegten mit 23:14. HSG-Trainer Lothar Dumitru war unzufrieden. „Sie haben nicht annähernd ihren schnellen Handball wie gewohnt gespielt.“ Die Begegnung zwischen der SG Pforzheim-Eutingen und dem württembergischen Meister, der JSG Balingen/Weilstetten kontrollierten die Pforzheimer bis fünf Minuten vor der Pause. Der Bundesliga-Nachwuchs aus Balingen-Weilstetten glich einen Sechs-Tore-Rückstand im zweiten Abschnitt aus, zog mit drei Toren davon und gewann das Spiel. Im letzten Turnierspiel zwischen der HSG und Balingen reichte den Württembergern ein Remis zum Pokalsieg. Mit sehr schnellem Handball bot ddie HSG den Älblern Paroli und führte stets mit zwei bis drei Toren. Bis zur Pause hielt die HSG den Vorsprung, und auch im zweiten Abschnitt hielten beide Teams das Tempo hoch. In der Schlussphase war die HSG vier Minuten in Unterzahl. Einen Zwei-Tore-Rückstand verwandelten die Balinger in ein Unentschieden, beide Mannschaften trennten sich mit 27:27, das reichte Balingen zum Pokalsieg. (tb)