Gedenktag des Heiligen Wendelin

Der Patron, dem die Pfarrkirche in Bühl gewidmet ist und unter dessen Schutz gestellt wurde, ist der Heilige Wendelin, zu dessen Ehren am Samstag in Bühl ein Gottesdienst stattfindet. Die Bauernregel für den Gedenktag Wendelins lautet: "Sankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unsern Stall, schütz unser Vieh".

Der Gedenktag, der 20. Oktober, fällt in diesem Jahr auf den Samstag. Das Kirchenpatrozinium in Bühl beginnt um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst unter musikalischer Mitwirkung des Kirchenchors Bühl unter dem Dirigat von Ferdinand Thanner. Als Festprediger kommt Diakon Körner aus der Nachbarschaft Laupheim nach Bühl. Einer feierlichen Andacht mit dem Wendelinus- Segen schließt sich um 19 Uhr ein Gemeindeabend im ehemaligen Schulsaal an.

Um Wendelin ranken sich zahlreiche Legenden. Obwohl demnach aus königlichem Geschlecht stammend, hat er sich für ein Leben im Dienst Gottes entschieden. Um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern, übernahm Wendelin Hirtenaufgaben bei einem Adeligen. Durch verschiedene Vorkommnisse erkannte der Gutsherr, dass dieser Viehhirte ein besonderer Mensch war und entschuldigte sich für sein ungerechtes Verhalten gegenüber Wendelin.

Um sein Unrecht wieder gutzumachen erfüllte der Adelige seinem Untertan einen großen Wunsch: Er erbaute ihm in der Nähe des Gutes eine Einsiedlerzelle. Darin lebte Wendelin eine Zeitlang in Frieden und gab sich ganz dem Gebet und Besinnung hin. Mit der Ruhe war es aber vorbei, als Mönche des nahegelegenen Klosters Tholey von der frommen Lebensweise des Einsiedlers Wendelin erfuhren und ihn zum Abt des Klosters ernannten. Dort lebte und wirkte er, bis er im Jahre 617 dort auch gestorben sein soll. Das Grab Wendelins ist seit der Zeit um 1000 bezeugt.

Auch heute noch pilgern viele Gläubige in die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Wendelinus in Sankt Wendel. Zeugnisse der Verehrung des Heiligen gibt es auch im süddeutschen und bayerischen Raum. So hat etwa der Wendelinus- Ritt von Gutenzell nach Niedernzell längst einen Bekanntheitsgrad erreicht, der jedes Jahr aufs Neue am dritten Sonntag im September bis zu 700 Reiter anlockt. Auch viele Gläubige säumen den Prozessionsweg.

Für die kleine Kirchengemeinde Bühl ist der Gedenktag am 20.Oktober immer noch ein fester Bestandteil im Jahreskreis, weshalb auch jedes Mal ehemalige Bühler in ihre Heimatgemeinde kommen.