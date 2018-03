24. Sieg: VfB Friedrichshafen gehen die Gegner aus

In vier Wochen (4. März) steht das DVV-Pokalfinale in der Mannheimer SAP Arena an. Gegner dort ist der TV Bühl. Auch am Sonntag standen sich beide Teams in der Bundesliga gegenüber. Abgesehen von einem offenen dritten Satz lief beim 3:0 alles glatt (25:19, 25:21, 26:24). Das Team vom Bodensee feierte in der Bundesliga nun den 14. Erfolg. Es ist der 24. wettbewerbsübergreifend. Im 24. Spiel.

Und was bedeutet das für den ersten nationalen Höhepunkt der Saison? „Nichts. In vier Wochen ist es ein völlig anderes Spiel“, sagte Vital Heynen. Trotzdem hat der VfB seinem Gegner die Grenzen aufgezeigt und eine wichtige Duftmarke gesetzt. Im Vergleich zum Ligakonkurrenten hat der VfB in den kommenden Wochen vor dem 4. März viele Spiele auf hohem Niveau – sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Es sind genau diese Spiele, die ein Team braucht, um erfolgreich zu sein. In Bühl hielten die Gastgeber nur im dritten Satz mit.

Stark in Abwehr und Block

Nach der Zehn-Minuten-Pause kam der VfB in der Bühler Großsporthalle etwas schwerer in die Partie. Das Team von Trainer Ruben Wolochin verteidigte sehr gut und blockte immer wieder die Angriffe der Häfler geschickt ab. Als die Mannschaft vom Bodensee sich einen Drei-Punkte-Vorsprung herausarbeitete (13:10), schien der berühmte Knoten geplatzt. Der Japaner Masahiro Yanagida hielt seine Mannschaft mit zwei Assen zum 13:13 im Spiel.

Danach war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Keine Mannschaft setzte sich entscheidend ab. Dass der VfB am Ende den zweiten Matchball durch Mittelblocker Scott Kevorken verwandelte, lag auch am Zuspieler Tomas Kocian, der seine Angreifer gut in Szene setzte. VfB-Trainer Vital Heynen rotierte in Bühl. Auf der Diagonalen spielte Daniel Malescha für Bartlomiej Boladz. Die Bälle servierte Tomas Kocian. Im Außenangriff durfte Andreas Takvam für Athanasios Protopsaltis ran und im Mittelblock machte Philipp Collin Platz für Jakob Günthör. Heynen wechselte immer wieder auch Athanasios Protopsaltis für David Sossenheimer ein. In den Durchgängen eins und zwei hielt der TV Bühl bis zur zweiten technischen Auszeit gut mit, doch danach zog der VfB das Tempo an und die Hausherren schienen teilweise überfordert. Der VfB Friedrichshafen zog alle Register, verteidigte gut und hielt den gefährlichen japanischen Außenangreifer Yanagida in Schach. Selten konnte er sein Potenzial ausspielen. Die Abwehr des VfB Friedrichshafen hatte sich – bis auf wenige Ausnahmen – gut auf ihn eingestellt.

„Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben 3:0 gewonnen und das zählt. Die Spieler haben die Vorgaben gut umgesetzt und dass wir nicht alle Bälle verwerten, ist klar. Bühl kann auch Volleyball spielen“, sagte Vital Heynen.

Hinsichtlich des DVV-Pokalfinales sei es noch zu früh, um Prognosen abzugeben. „Es fließt noch viel Wasser in den Bodensee“, meinte der VfB-Trainer scherzhaft. Und dann sagte er doch etwas: „Wir fahren sicher nicht als Außenseiter nach Mannheim.“