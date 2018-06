Theresia Burghart ist neue Kreisjugendkönigin

Alfons Rueß ist beim Kreisjugendtag des Schützenkreises Biberach in Birkenhard von Bezirksjugendleiter Jürgen Altvater für seine Verdienste um die Schützenjugend mit dem silbernen Ehrenzeichen der Landesjugend ausgezeichnet worden. Neue Kreisjugendkönigin wurde Theresia Burghart vom SV Illerbachen.

Die Kreisjugendleitung hatte die Veranstaltung gemeinsam mit dem Ausrichter SV Birkenhard sehr gut vorbereitet. Bei der Delegiertentagung zu Beginn waren auch Oberschwabens Bezirksjugendleiter Jürgen Altvater sowie Alfons Rueß, Kreisjugendleiter des Schützenkreises Iller, dabei. Altvater wies auf den Landesjugendtag im kommenden Jahr hin, der in Isny stattfinden wird.

Am Ende der Tagung wurden die sportlichen Ergebnisse des Kreisjugendtags bekannt gegeben. Die Würde der Kreisjugendkönigin errang Theresia Burghart vom SV Illerbachen mit einem 62,8 Teiler. Zum dritten Mal in Folge stellte der SV Rot/Rot den Bogenkönig. Gewertet wurde der Pfeil, der am besten in der Mitte ist. Den besten Schuss gab Jakob Marx ab (0,4cm aus der Mitte).

Ergebnisse beim Kreisjugendtag:

Kreisjugendkönigin: Theresia Burghart (SV Illerbachen) 62,8 Teiler, 1. Ritterin Jessica Bohner (SV Oberstetten) 64,3, 2. Ritterin Cathryn Cyrus (SV Haslach) 114,9.

Bogenkönig: Jakob Marx 4 mm aus der Mitte, 2. Milena Vogt 8 mm, 3. Lukas Butscher 13 mm (alle SV Rot).

Jugendcup: 1. Kathrin Losert (SV Oberstetten), 2. Nils Friedmann (SV Birkenhard), 3. Nicole Kramer (SV Reinstetten).

Preisschießen Kugel: 1. Nicole Kramer (SV Reinstetten) 37,3 Teiler, 2. Nils Friedmann (SV Birkenhard) 71,8, 3. Kai Hermann (SV Reinstetten) 89,0.

Preisschießen Bogen: 1. Isabell Venohr (SV Essendorf) 13 mm aus der Mitte, 2. Julian Föhr (SV Rot) 15 mm, 3. Lukas Butscher (SV Rot) 19 mm.