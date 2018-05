SVB-Quartett meistert Hamburg-Marathon

Vier Sportler des SV Birkenhard haben sich erfolgreich der Herausforderung beim 34. Marathon in Hamburg gestellt. Die schnellsten Zeiten des SVB-Quartetts liefen Gabi Tews und Stefan Galiger.

Alle vier SVB-Sportler hatten sich vor dem Start in Hamburg über viele Monate hinweg akribisch auf den Marathon vorbereitet. Nach dem Start an der Messe führte die Strecke zur Reeperbahn. Weiter ging es über den Fischmarkt zu den Landungsbrücken, an der Elbphilharmonie vorbei und bald danach zurück zum Ziel an der Messe. Die Bedingungen waren wettertechnisch nicht schlecht, der starke Sonnenschein verlangte den Läufern auf den 42,195 Kilometern aber alles ab. Am Ende waren alle SVB-Starter mit ihren Zeiten sehr zufrieden.