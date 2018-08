Rollstuhlbasketball-WM steigt in Hamburg

Die Birkenharderin Annabel Breuer (RSV Lahn Dill) startet am Donnerstag mit der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft in die WM in Hamburg. In der Hansestadt kämpfen bis zum 26. August zwölf Mannschaften um den Titel. Die von Cheftrainer Martin Otto betreute deutsche Equipe tritt als amtierender Vize-Weltmeister an. In der Vorrundengruppe B bekommt es Deutschland mit den Korbjägerinnen aus Algerien, Frankreich, Argentinien, China und den USA zu tun. „In unserer Gruppe sehe ich ganz klar vier Mannschaften vorn. Frankreich, Argentinien, China und uns. Wobei ich China als den Favoriten auf den Gruppensieg sehe“, blickt Martin Otto voraus. „Wir müssen uns von Spiel zu Spiel konzentrieren und nach den ersten beiden Spieltagen werden wird schon wissen, wo die Reise hingeht.“ Das erste Ziel werde es sein, die Vorrunde nicht auf Platz vier zu beschließen, was zur Folge hätte, dass man gegen den stärksten der Gruppe A das Viertelfinale bestreiten würde. „Das ist in meinen Augen der WM-Favorit Niederlande und dieses Aufeinandertreffen möchte ich erst mal noch vermeiden“, so Martin Otto. „Über das Viertelfinale hinaus ist danach alles möglich, aber so weit denken wir aktuell noch nicht.“