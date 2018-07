Mit neuem Landesrekord zum Titel

Der Sportschütze Nils Friedmann vom SV Birkenhard hat bei den württembergischen Landesmeisterschaften in Ruit erneut sein Können unter Beweis gestellt. Die Bilanz im Einzel: Einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Hinzu kam noch Edelmetall im Mannschaftswettbewerb.

Nils Friedmann trat in vier Disziplinen an: mit dem Luftgewehr stehend, im Luftgewehr-Dreistellungskampf, Kleinkaliber liegend und Kleinkaliber-Dreistellungskampf. Dies war keine einfache Situation für ihn, in den Kleinkaliber-Wettkämpfen war er erstmals am Start. Doch davon ließ sich Nils Friedmann nicht beeindrucken und erreichte gleich dreimal einen Platz auf dem Siegerpodest. In der Disziplin Luftgewehr stehend holte er sich den Titel und stellte dabei einen neuen Landesrekord mit 387 von 400 möglichen Ringen auf. Dabei ließ der Birkenharder sogar einen Schützen aus dem Landesleistungskader von Baden-Württemberg hinter sich.

Einen neuen persönlichen Rekord bedeuteten die 586 Ringe (von 600) im Luftgewehr Dreistellungskampf (jeweils 20 Schuss kniend, liegend und stehend), womit er sich den zweiten Platz sicherte. Im ersten Jahr mit dem Kleinkaliber beeindruckte er die ein Jahr ältere Konkurrenz. Friedmann schoss mit dem Kleinkaliber im Dreistellungskampf 555 Ringe (von 600) und erreichte damit Rang drei. Auch im Kleinkaliber liegend wusste Friedmann zu überzeugen. Mit 577 Ringen (von 600) errang den vierten Platz. Dies bedeutet gleichzeitig viermal das Ticket für die deutschen Meisterschaften in München.

Vier Medaillen im Teamwettbewerb

Zusätzlich zu den Einzelstarts trat Friedmann im Mannschaftswettbewerb mit Julian-Hendrik Kumpf aus Oberteuringen und Hermann-Jakob Gütler aus Bad Waldsee an. Viermal erreichte das Trio das Siegertreppchen. Im Luftgewehr Dreistellungskampf gab es Silber und mit dem Luftgewehr stehend, im Kleinkaliber-Dreistellungskampf und im Kleinkaliber liegend jeweils Bronze. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat auch Trainer Wolfgang Hess, für dessen Schützling Nils Friedmann es nun zur DM nach München geht.