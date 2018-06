Locherer läuft auf Platz eins in Tübingen

Martina Locherer vom SV Birkenhard hat sich beim Zehn-Kilometer-Lauf in Tübingen Platz eins in der Altersklasse (AK) 50 gesichert. Auf der vermessenen, flachen Strecke hatten die Läufer drei Runden zu absolvieren.

Neben Locherer gingen auch Inge Schuler (SV Birkenhard) und Markus Kaiser (TG Biberach) an den Start. Die Strecke führte in der Nähe des Stadions am Neckar entlang und war zu zwei Dritteln asphaltiert, der Rest geschottert. Das Ziel befand sich in der Nähe des Stadions auf einem Sportplatz. Markus Kaiser feierte dabei nach über einem Jahr sein Wettkampfcomeback. Zuvor hatte er wegen einer langwierigen Sehnenentzündung pausieren müssen. Der TG-Athlet belegte in 34:09 Minuten den siebten Rang in der Gesamtwertung sowie Platz vier in der AK30. Damit war er am Ende sehr zufrieden.

Martina Locherer lief in 46:54 Minuten ein sehr gutes Rennen. Die Zeit brachte ihr Rang 16 in der Gesamtwertung bei den Frauen ein und den ersten Platz in der AK50. Inge Schuler überquerte nach 49:54 Minuten als 34. bei den Frauen die Ziellinie. In der AK45 erreichte sie den vierten Platz.

Jens Ziganke (SV Reichenau/32:22 Minuten) und Nicole Möbius (TSG Heilbronn/36:56) hießen die Sieger in Tübingen. Insgesamt nahmen 148 Frauen und 200 Männer an dem Lauf teil.