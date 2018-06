Gutenzell steht wieder im Endspiel

Der Pokalverteidiger VfB Gutenzell steht erneut im Endspiel des Fußball-Bezirkspokals. Im Halbfinale gewann der VfB beim Bezirksliga-Konkurrenten SV Birkenhard mit 1:0 (1:0). Schütze des goldenen Tors für Gutenzell war Matthias Leichtle. Der VfB trifft nun im Finale auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem SV Muttensweiler und dem SV Sulmetingen, das am Donnerstag in Muttensweiler steigt (Anstoß: 18 Uhr).

Die Gäste eröffneten die Partie mit zwei harmlosen Distanzschüssen von Mario und Yanick Schraivogel. Gutenzell hatte mit Windunterstützung im Rücken anfangs leichte optische Vorteile. Erstmals Torgefahr strahlte VfB-Kapitän Andreas Höhn nach 25 Minuten aus. Sein Flachschuss aus rund 20 Metern verfehlte den Birkenharder Kasten aber um einen halben Meter. Yanick Schraivogel setzte zwei Minuten später einen Kopfball nach Flanke von Höhn etwas zu hoch an und der Ball ging über das SVB-Tor.

Leichtle trifft aus acht Metern

Von den Gastgebern kam offensiv bis auf einen verunglückten Freistoß von Jonas Guggenmoser (30.) und einen Kopfball von Patrick Wilpert (32.) nur wenig. Die nicht unverdiente Führung für Gutenzell leitete Höhn mit einem sauberen Querpass ein, den Matthias Leichtle aus acht Metern verwertete (36.). Die Gäste blieben danach am Drücker. Einen Kopfball von Patrick Schmid kratzte ein Birkenharder Abwehrspieler gerade noch von der Linie (40.). Im direkten Gegenzug hatten die Hausherren ihre bis dahin beste Szene: Gästekeeper Benjamin Poser lenkte einen raffinierten Schuss von SVB-Spielertrainer Simon Macht mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Die letzte Aktion vor der Halbzeitpause gehörte wieder den Gästen. Höhn verzog jedoch nach einem starken Solo aus 18 Metern.

Beide Teams gingen personell unverändert in die zweite Halbzeit. Richtige Pokalstimmung wollte bei den Fans aber weiter lange nicht aufkommen. Die kleine Anfangsoffensive des SVB verpuffte schnell. Die Gäste konnten immer wieder in der Offensive Nadelstiche setzen, sie kamen aber auch nicht wirklich gefährlich zum Abschluss. Erst in der Schlussphase war mehr Zündstoff in der Partie. Simon Macht konnte eine gelungene Ballstafette über die eingewechselten Maurizio Reinhold und Jochen Hauler am Strafraum nicht abschließen (72.). Gäste-Offensivspieler Mario Schraivogel fehlte bei einem von seinem Cousin Yannick eingeleiteten Konter die letzte Konsequenz beim Torschuss (78.). Die beste Möglichkeit des Gastgebers zum Ausgleich hatte Jochen Hauler, dessen Schuss aber im letzten Moment von Mario Schraivogel abgeblockt wurde (86.). In den letzten Minuten beschränkten sich die Gutenzeller auf das Halten des Ergebnisses, das letztlich auch den zehnten Einzug ins Pokalfinale brachte.

Der seit Wochen verletzt pausierende VfB-Spielertrainer Florian Walker war nach der Partie sehr zufrieden. „Uns war klar, dass es eine kampfbetonte Partie werden würde. Wir haben gut dagegengehalten. Spielerisch war es sicher nicht das Beste was wir gezeigt haben, aber unser Tor war sauber herausgespielt. Im Finale müssen wir uns steigern“, bilanzierte er. Gefrustet war Birkenhards Spielertrainer Simon Macht – und das nicht nur wegen seiner Roten Karte in der Schlussminute. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Uns läuft das Glück aber derzeit einfach nicht hinterher“, sagte er und fügte hinzu: „Ich selbst hatte zwei gute Möglichkeiten, die ich hätte nutzen müssen. Die Rote Karte war aus meiner Sicht ein Witz.“

SV Birkenhard – VfB Gutenzell 0:1 (0:1). SVB: Aumann - Breuer, J. Guggenmoser (83. Jaspers), Felger, Groer, Wilpert, Macht, Henle (55. Hauler), Vogel (74. Reinhold), Grimm, M. Hertenberger. VfB: B. Poser - Seidler, Schmid, Leichtle, S. Huchler, Krug (64. Mohr), M. Schraivogel, Wiest, M. Poser, Höhn (86. Schick), Y. Schraivogel. SR: Kahle (Burgrieden). Tor: 0:1 Leichtle (36.). Z.: 200. Bes. Vork.: Rot für Simon Macht (90. +1/SVB) wegen groben Foulspiels.