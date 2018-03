Geiselhart siegt im Halbmarathon

Stefan Geiselhart vom SV Birkenhard hat in 1:25:10 Stunden souverän den Halbmarathon bei der zwölften Auflage des Kristallmarathons im Erlebnisbergwerk Merkers (Thüringen) gewonnen. Manfred Krikler sicherte sich den dritten Platz im Marathon in 2:56:23 Stunden. Darüber hinaus verbuchte der SVB mehrere Altersklassensieg und Podestplätze.

Der SV Birkenhard nahm mit insgesamt 15 Läufern in Merkers teil. Bei dem Wettkampf, der 500 Meter unter der Erde in einem stillgelegten Kalibergwerk steigt, konnten dieses Jahr 750 Teilnehmer an den Start gehen. Das waren mehr als zuletzt, die Startplätze waren dennoch sehr schnell ausgebucht. Fünf der 15 SVB-Läufer waren „Bergwerk-Debütanten“ und deshalb besonders neugierig, was sie erwartet. Die Seilfahrt in nur 90 Sekunden unter Tage ist ebenso spannend wie die zehnminütige Fahrt auf dem offenen Laster, die einer Achterbahnfahrt ähnelt. Diese führt durch dunkle Tunnels, um Ecken und Kurven, bis dann der Start-/Zielbereich erreicht wird.

Ausgerüstet mit Helm und Stirnlampe gingen um 10 Uhr die Läufer über die zehn Kilometer (real 9,75 Kilometer) auf die Strecke, um elf Uhr ging es dann für die Halbmarathonis und Marathonläufer los. Eine Runde war 3,25 Kilometer lang. In drei Runden waren 165 Höhenmeter zu bewältigen, über die 22,75 Kilometer 385 Höhenmeter und beim Marathon 750 Höhenmeter.

Alle SVB-Läufer meisterten die jeweiligen Distanzen auf der sehr harten und hügeligen Strecke.

Ergebnisse

9,75 Kilometer: Jochen Schuhmacher (1. M35) 38:19 Minuten, Charly Schuhmacher (1. M70) 43:14, Nico Russ (5. Männer) 42:10.

22,75 Kilometer: Stefan Geiselhart (1. M35/Gesamt: 1.) 1:25:10 Stunden, Peter Zdebik (2. M50) 1:40:27, Willi Waibel (2. M60) 1:43:36, Stefan Galiger (4. M50) 1:44:45, Christoph Locherer (5. M45) 1:45:30, Hanspeter Rodi (4. M60) 2:08:51, Ralf Dukeck (21. M40) 2:15:05, Rose Zdebik (1. W50) 1:53:10, Gabi Tews (1. W55) 2:05:01.

42,25 Kilometer: Manfred Krikler (1. M45/Gesamt: 3./2:56:23), Thea Keller (1. W50) 4:11.42, Ingrid Schuler(1. W45) 4:11:42.